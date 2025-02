Wuppertal (ots) -Der Aufbau einer soliden Marke ist für Handwerksunternehmen Pflicht - davon ist Marketing-Expertin Katrin Schmiedel überzeugt. Mit KS Branding hat sie es sich daher zur Aufgabe gemacht, Handwerksunternehmen beim Markenaufbau zu unterstützen, um ihren langfristigen Unternehmenserfolg sicherzustellen. Was eine starke Marke ausmacht, auf welche Ziele sie einzahlt und welche Expertise hinter KS Branding steckt, erfahren Sie hier.In einem überfüllten Markt, der längst nicht mehr vor Aufträgen strotzt, ist es für Handwerksunternehmen wichtiger als je zuvor, sichtbar zu werden und sich erfolgreich von den Wettbewerbern abzuheben. Doch statt sich stark und nachhaltig am Markt zu positionieren, versuchen viele Betriebe, die Abkürzung zu nehmen: Mühselige Verkaufsgespräche und Preise unter dem Branchendurchschnitt locken aber nicht nur die falsche Zielgruppe an, sondern können auch keine langfristigen Erfolge generieren. "Nach wie vor glauben viele Handwerksbetriebe, dass Branding- und Onlinemarketing-Konzepte nur für große Unternehmen relevant sind - ein Trugschluss", verrät Katrin Schmiedel von KS Branding. "Denn wer nicht an seiner Außendarstellung arbeitet, wird von potenziellen Kunden nicht als professioneller Handwerker mit einer hohen Dienstleistungsqualität wahrgenommen und verliert die Kundschaft an die Konkurrenz.""Tatsächlich ist eine Marke aber kein Luxus, sondern das stärkste Werkzeug eines Handwerkers", fährt die Marketing-Expertin fort. Katrin Schmiedel weiß, wovon sie spricht: Dank über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Bereich Design und Strategie und fundierter Expertise im Mediendesign ist sie eine starke Partnerin für den gezielten Markenaufbau. Mit KS Branding hilft sie Handwerksbetrieben dabei, durch eine klare Außendarstellung neue Kunden zu gewinnen, passende Mitarbeiter zu finden und ihr Unternehmen als starke Marke zu positionieren. Mit umfassenden Konzepten, maßgeschneiderten Strategien und ganzheitlichen Ansätzen steht sie Handwerksbetriebe sowohl beratend als auch bei der Umsetzung zur Seite und bietet flexible und individuelle Lösungen für alle Ansprüche. Neben einer Vielzahl einzelner Projekte betreut KS Branding auch viele Handwerksbetriebe im Rahmen einer langfristigen Zusammenarbeit beim Aufbau eines modernen und soliden Auftritts.Katrin Schmiedel über den Aufbau einer überzeugenden Marke im HandwerkEine Marke ist die Summe aller Erfahrungen, die Menschen mit einem Unternehmen machen. Für Handwerksbetriebe bedeutet das, dass die Marke nicht nur ihre Arbeit repräsentiert, sondern auch ihre Zuverlässigkeit, ihren Innovationsgrad und die Qualität ihrer Dienstleistung widerspiegelt. "Eine Marke ist mehr als ein Logo; sie ist ein Versprechen", erklärt Katrin Schmiedel. "Ihr Ziel ist es, sich in den Köpfen potenzieller Kunden und Mitarbeiter zu verankern - und zwar positiv." Um das zu erreichen, sind zwei fundamentale Bereiche für den Aufbau der Marke relevant: die Markenidentität - hierzu zählen beispielsweise Unternehmenswerte, Kommunikation, Vision und Mission, Zielgruppe und Wettbewerb - und das Markendesign, das beispielsweise Farben, Schriften, Layout, Name und Logo umfasst.Markenaufbau mit System: Individuelle Strategie und Design für nachhaltigen ErfolgDer erste Schritt der Zusammenarbeit mit KS Branding umfasst daher eine eingehende Analyse der individuellen Werte des Betriebs, seiner Alleinstellungsmerkmale und möglicher Potenziale. Zudem wird geprüft, ob das bestehende Corporate Design einheitlich, vollständig und zeitgemäß ist. Darauf aufbauend entwickeln Katrin Schmiedel und ihr Team ein funktionales Design, das die Marke durch Farben, Formen und Schrift zum Leben erweckt. "Das visuelle Auftreten ist der erste Eindruck, den Außenstehende von einem Betrieb bekommen. Es muss Vertrauen schaffen, im Gedächtnis bleiben und nachhaltig überzeugen", erklärt die Marketing-Expertin.Auf Basis der spezifischen Kundenbedürfnisse wird ein ganzheitliches Konzept für Strategie und Design entwickelt. Dabei steht die gezielte Auswahl der richtigen Marketingkanäle im Mittelpunkt, um die Marke optimal sichtbar zu machen. Printprodukte, Merchandise-Artikel und Außenwerbung sorgen beispielsweise für eine starke physische Präsenz, während eine optimierte Webseite und strategische Social-Media-Maßnahmen die digitale Reichweite erhöhen. "Eine erfolgreiche Markenkommunikation entsteht durch die intelligente Verzahnung verschiedener Kanäle", erklärt Katrin Schmiedel. "Deshalb ist es entscheidend, die passenden Medien gezielt einzusetzen - sei es durch klassische Printwerbung, digitale Plattformen oder Social Media."KS Branding stellt Handwerksunternehmen zukunftssicher aufAls ausgebildete und studierte Mediendesignerin mit Meistertitel kann Katrin Schmiedel auf über zwanzig Jahre Erfahrung im Design & Marketing zurückblicken. Nach einigen Jahren im Angestelltenverhältnis und mehreren Weiterbildungen wagte sie schließlich den Schritt in die Selbstständigkeit. Weil das Handwerk schon immer eine besondere Anziehungskraft für sie hatte und sie die direkte und offene Kultur zu schätzen weiß, spezialisierte sich die Marketing-Expertin mit KS Branding auf den Markenaufbau für Handwerksunternehmen. "Für Handwerker ist es heute wichtiger denn je, sich von der Konkurrenz abzuheben, um langfristig am Markt bestehen zu können", erklärt Katrin Schmiedel abschließend. "Meine Mission ist es, Handwerksunternehmen mit einem gezielten Markenaufbau und einer klaren Strategie dabei zu unterstützen, sichtbar zu werden, die richtigen Kunden und Fachkräfte anzuziehen und langfristige Erfolge zu erzielen."Sie wollen Ihr Handwerksunternehmen zu einer Marke machen, die Sichtbarkeit generiert, Kundenanfragen und qualifizierte Bewerbungen gewinnt und nachhaltige Unternehmenserfolge sichert? Dann melden Sie sich jetzt bei Katrin Schmiedel von KS Branding (http://www.ksbranding.de) und vereinbaren Sie einen Termin für ein Beratungsgespräch!Pressekontakt:KS BrandingKatrin SchmiedelE-Mail: kontakt@katrinschmiedel.deWebsite: www.ksbranding.deOriginal-Content von: KS Branding, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178619/5967629