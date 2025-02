Vancouver, British Columbia - 10. Februar 2025 / IRW-PRESS / Primary Hydrogen Corp. (TSXV: HDRO, FWB: 83W0, OTCQB: HNATF) (das "Unternehmen" oder "Primary"), ein führendes Junior-Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung des Potenzials natürlicher Wasserstoffressourcen gerichtet ist, freut sich, die Ernennung von Peter Lauder zum Vice President of Exploration mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Herr Lauder ist ein renommierter Bergbau- und Explorationsgeologe mit über 25 Jahren Erfahrung in der Planung, Durchführung und Verwaltung von unter- und obertägigen Explorationsprogrammen. Er war in leitenden Positionen bei führenden Bergbau- und Explorationsunternehmen in Kanada und Westafrika tätig und trug zu bedeutenden Entdeckungen und der Erschließung beachtlicher Ressourcen bei. In jüngster Zeit hat er seine umfangreichen geologischen Kenntnisse im Bereich der Wasserstoffexploration in Quebec, Ontario und den USA eingesetzt, was ideal zum strategischen Schwerpunkt von Primary Hydrogen passt.

Herr Lauder war maßgeblich am Ausbau des Projekts Eleonore von Goldcorp in Quebec beteiligt und beaufsichtigte die Explorationsaktivitäten von der Machbarkeit bis zur erfolgreichen Produktion. Im Laufe seiner Karriere hatte er Führungsposten bei Endeavour Mining (Mine Siou), IAMGOLD (Mine Westwood), Hecla Mining (Mine Casa Berardi), Placer Dome (Timmins) und BHP Canada inne. Zuletzt war er als Quebec Exploration Manager für das Projekt Northern Fenelon von Wallbridge Mining tätig. Mit seinen Fachkenntnissen in der geologischen 3D-Modellierung und im Datenbankmanagement verfügt er über eine solide technische Grundlage, die er in seine neue Aufgabe bei Primary Hydrogen einbringen wird.

"Wir freuen uns sehr, Peter Lauder in unserem Führungsteam begrüßen zu dürfen", so Benjamin Asuncion, CEO von Primary Hydrogen Corp. "Seine umfassende Erfahrung in der Mineral- und der Wasserstoffexploration wird entscheidend dazu beitragen, unser Portfolio an natürlichen Wasserstoffprojekten voranzubringen und das Wachstum des Unternehmens zu fördern."

In seiner neuen Funktion wird Herr Lauder alle Explorationsaktivitäten beaufsichtigen, einschließlich der Projektbewertung, der geologischen Bewertungen und der strategischen Planung zur Beschleunigung der Entdeckung und Erschließung von natürlichen Wasserstoffressourcen.

"Ich bin begeistert, zu einem so entscheidenden Zeitpunkt zu Primary Hydrogen zu stoßen", meint Herr Lauder. "Das Potenzial von natürlichem Wasserstoff als saubere Energiequelle ist enorm, und ich freue mich darauf, das Unternehmen dabei zu unterstützen, sich als führendes Unternehmen in der Exploration und Erschließung dieser immer bedeutender werdenden Ressource zu positionieren."

In Verbindung mit seiner Ernennung wurden Herrn Lauder 400.000 Incentive-Aktienoptionen (die "Optionen") gewährt. Die Optionen können fünf Jahre lang zum Erwerb von Stammaktien zu einem Preis von je 0,50 $ ausgeübt werden und werden in vier gleichen Raten über einen Zeitraum von 12 Monaten unverfallbar.

Beauftragung eines Market Makers

Das Unternehmen hat die Firma Venture Liquidity Providers Inc. (VLP) vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Genehmigung beauftragt, seinen Market-Making-Service aufzunehmen, um das Unternehmen bei der Aufrechterhaltung eines geordneten Handels mit den Stammaktien des Unternehmens zu unterstützen.

Die Market-Making-Services seitens VLP werden durch einen zugelassenen Broker, W.D. Latimer Co. Ltd., unter Einhaltung der geltenden Richtlinien der TSX Venture Exchange und sonstiger anwendbarer Gesetze erfolgen. Als Gegenleistung für die Dienstleistungen hat sich das Unternehmen bereit erklärt, VLP ein Entgelt von 5.000 C$ pro Monat zu zahlen. Der Vertrag mit VLP kann vom Unternehmen oder von VLP jederzeit gekündigt werden. Das Unternehmen und VLP agieren als unabhängige Partner, und VLP verfügt derzeit weder direkt noch indirekt über eine Beteiligung am Unternehmen oder dessen Wertpapieren. Die Finanzmittel und die Stammaktien, die für die Market-Making-Services erforderlich sind, werden von W.D. Latimer bereitgestellt. Das Entgelt, das das Unternehmen an VLP zahlt, bezieht sich lediglich auf die Market-Making-Services.

VLP ist eine spezialisierte Beratungsgesellschaft mit Sitz in Toronto, die eine Vielzahl von Dienstleistungen mit Fokus auf an der TSX Venture Exchange notierte Emittenten bereitstellt.

Über Primary Hydrogen Corp.

Primary Hydrogen hat sich zum Ziel gesetzt, Pionierarbeit im Bereich des natürlichen Wasserstoffs zu leisten und modernste Explorationstechniken einzusetzen, um nachhaltige Energielösungen zu finden und zu entwickeln. Das Unternehmen verfügt über ein umfangreiches Portfolio an Konzessionsgebieten, das sich über 210 Quadratkilometer in ganz Kanada erstreckt. Dazu gehören die Projekte Blakelock und Hopkins in Ontario, das Projekt Mary's Harbour in Labrador, das Projekt Point Rosie in Neufundland und die Projekte Crooked Amphibolite, Coquihalla und Cogburn in British Columbia. Darüber hinaus hält das Unternehmen auch das Kupferprojekt Arthur Lake in British Columbia.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Ben Asuncion

Chief Executive Officer

Primary Hydrogen Corp.

E-Mail: ben@primaryh2.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulations Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSICHTSHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemeldung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemeldung. Häufig, aber nicht immer sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "sagt voraus", "projiziert", "beabsichtigt", "zielt ab", "strebt an", "antizipiert" oder 'glaubt' oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen oder kann durch Aussagen identifiziert werden, wonach bestimmte Maßnahmen ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "sollten", "würden", "dürften" oder "werden".

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemeldung zum Ausdruck gebracht werden, in Anbetracht der Erfahrung seiner leitenden Angestellten und Direktoren, der aktuellen Bedingungen und der erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als angemessen erachtet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in sie gesetzt werden, da die Parteien keine Gewähr dafür bieten können, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden. Solche Aussagen und Informationen spiegeln die derzeitige Auffassung des Unternehmens wider. Es bestehen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen genannten abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten wesentlichen Annahmen und Analysen des Unternehmens sowie auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf inhärente Risiken im Zusammenhang mit der Bergbauindustrie und den Ergebnissen von Explorationsaktivitäten und der Erschließung von Mineralkonzessionen, die Volatilität des Aktienmarktes und Kapitalmarktschwankungen, allgemeine Markt- und Branchenbedingungen sowie jene Risikofaktoren, die in dem zuletzt eingereichten Lagebericht (Management's Discussion and Analysis) des Unternehmens erörtert werden, der unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass es möglicherweise nicht angemessen ist, sich für andere Zwecke auf solche Informationen zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzprognosen, die durch Verweis hierin enthalten sind, zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78411Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78411&tr=1



