Hamburg (ots) -Offene Stellen bleiben unbesetzt, bestehende Mitarbeiter fühlen sich weiter überlastet - der anhaltende Fachkräftemangel setzt Steuerkanzleien zunehmend unter Druck. Die Rutzen Media GmbH bietet mit der SVU-Methode® eine effektive Lösung hierfür und unterstützt Kanzleien dabei, ihre Attraktivität zu steigern und qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen. Wie das im Detail funktioniert und welche Erfolge damit möglich sind, erfahren Sie hier.Der Steuerbranche fehlt es weiterhin an Fachkräften - ein Problem, das längst keine Ausnahme, sondern die Regel ist. Während qualifizierte Mitarbeiter immer schwerer zu finden sind, steigt die Arbeitslast für bestehende Teams kontinuierlich. Besonders in kleinen und mittelgroßen Kanzleien führt diese Situation zu einem enormen Druck, der langfristig weder tragbar noch nachhaltig ist. Wer im anhaltenden Wettbewerb um Talente bestehen will, muss daher neue Wege im Recruiting gehen. Hier setzt die SVU-Methode® der Rutzen Media GmbH an: Sie ermöglicht Steuerkanzleien eine gezielte Positionierung als attraktive Arbeitgeber, die aktiv Fachkräfte anziehen. Dabei geht es nicht nur darum, neue Mitarbeiter zu gewinnen, sondern auch bestehende Teams nachhaltig zu entlasten - ein entscheidender Faktor für langfristigen Erfolg."In der heutigen Zeit reicht es nicht mehr aus, eine Stellenanzeige zu schalten und auf Bewerbungen zu warten", betont Filip Rutzen, Geschäftsführer der Rutzen Media GmbH. "Kanzleien müssen aktiv auf potenzielle Mitarbeiter zugehen und sich als attraktive Arbeitgeber präsentieren." Die SVU-Methode® nutzt zu diesem Zweck moderne Recruiting-Strategien, um Kanzleien sichtbar zu machen und qualifizierte Fachkräfte gezielt anzusprechen. Seit ihrer Einführung hat sie so bereits über 150 Steuerkanzleien in der DACH-Region dabei geholfen, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen. Dabei geht die SVU-Methode® weit über klassische Recruiting-Ansätze hinaus: Sie nutzt gezieltes Employer Branding, um die individuellen Stärken der Kanzleien herauszustellen und so die besten Talente anzusprechen.Effektiv und reichweitenstark: Was die SVU-Methode® in der Praxis auszeichnetIm Kern vereint die SVU-Methode® der Rutzen Media GmbH drei entscheidende Erfolgsfaktoren: effektive Rekrutierung, gesteigerte Reichweite und nachhaltige Mitarbeiterbindung. "Zunächst erzielen wir also eine Rekrutierungsquote von etwa 80 Prozent", verrät Filip Rutzen. "Das liegt daran, dass wir auch passive Kandidaten ansprechen, die gar nicht aktiv auf Jobsuche sind. So eröffnen wir Kanzleien einen völlig neuen Bewerberpool." Ein weiterer Vorteil ist die deutlich erhöhte regionale Sichtbarkeit: Steuerkanzleien werden gezielt als attraktive Arbeitgeber positioniert, sodass potenzielle Bewerber frühzeitig auf ihre Vorteile aufmerksam werden. Gleichzeitig wird ein gleichermaßen modernes wie professionelles Image etabliert - das schafft Vertrauen und steigert die Bewerbungszahlen.Neben der Sichtbarkeit optimiert die SVU-Methode® auch den Bewerbungsprozess selbst: Kanzleien erhalten regelmäßig qualifizierte Bewerbungen - ganz ohne auf teure Headhunter angewiesen zu sein. Dank eines präzise abgestimmten Vorqualifizierungsprozesses können jegliche Vorstellungsgespräche intern geführt werden, was schnelle und passgenaue Entscheidungen ermöglicht. Ein entscheidender Faktor ist dabei die Gestaltung des Bewerbungsprozesses: einfach, motivierend und zielgerichtet. Ergänzend dazu erstellt die Rutzen Media GmbH personalisierte Karriereseiten, die nicht nur optisch überzeugen, sondern auch gezielt auf die Bedürfnisse der Bewerber abgestimmt sind.Von eindrucksvollen Resultaten bis hin zu ambitionierten Plänen: So drückt die Rutzen Media GmbH der Steuerbranche ihren Stempel auf"Eine Steuerkanzlei aus Bayern konnte auf Basis der SVU-Methode® innerhalb von nur fünf Monaten 28 Bewerbungen generieren und vier bestens qualifizierte Fachkräfte einstellen", berichtet Filip Rutzen. Besonders erfolgreich war hier der Einsatz hochwertiger Videos, professioneller Gruppenbilder und eines schlanken Bewerbungsprozesses. Das Resultat: Die Kanzlei konnte sich wieder auf strategische Aufgaben fokussieren, während das neu eingestellte Team das operative Tagesgeschäft übernahm.Doch damit nicht genug: Die Rutzen Media GmbH will sich keinesfalls auf ihren bisherigen Erfolgen ausruhen - und verfolgt eine klare Vision für die Zukunft. Angesichts des demografischen Wandels und der zunehmenden Renteneintritte wird der Fachkräftemangel weiterhin eine der größten Herausforderungen in der Branche bleiben. Um diesem Trend entgegenzuwirken, setzt die Rutzen Media GmbH auf kontinuierliche Weiterentwicklung - bewährte Strategien werden ausgebaut und neue Konzepte geschaffen, die den sich wandelnden Marktanforderungen gerecht werden."Je früher Kanzleien handeln, desto nachhaltiger können sie sich als Marktführer in ihrer Region positionieren und ihre wirtschaftliche Zukunft sichern", betont Filip Rutzen. Sein Team steht bereit, um Kanzleien genau dabei gezielt zu unterstützen - mit einer Methode, die nicht nur kurzfristige Erfolge bringt, sondern langfristig den Grundstein für eine erfolgreiche Kanzleientwicklung legt.Sie wollen zum gefragtesten Arbeitgeber Ihrer Region aufsteigen und regelmäßig die besten Fachkräfte für sich begeistern? 