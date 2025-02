Die 1&1-Aktie verzeichnete am Montagvormittag einen bemerkenswerten Anstieg an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs um 2,1 Prozent auf 12,50 Euro, nachdem das Papier bereits mit einem Plus in den Handelstag gestartet war. Bemerkenswert ist diese positive Entwicklung vor allem angesichts der jüngsten Geschäftszahlen, die einen leichten Rückgang aufwiesen. Im vergangenen Quartal musste das Unternehmen einen Umsatzrückgang von 3,6 Prozent auf 1,00 Milliarden Euro hinnehmen, während der Gewinn je Aktie von 0,41 Euro auf 0,34 Euro zurückging.

Analystenprognosen bleiben optimistisch

Trotz der aktuellen Kursdistanz zum 52-Wochen-Hoch von 18,60 Euro bleiben Marktexperten für die weitere Entwicklung der 1&1-Aktie zuversichtlich. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 19,17 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Experten mit einem Gewinn von 1,62 Euro je Aktie. Die Dividendenpolitik des Unternehmens bleibt dabei konstant - für das laufende Jahr wird wie im Vorjahr eine Ausschüttung von 0,05 Euro je Aktie erwartet.

