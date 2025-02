Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) -Ob Anfänger oder Fortgeschrittene - nicht wenige Sportler unterschätzen die Bedeutung eines angemessenen Aufwärmprogramms. Doch wer ohne Vorbereitung ins Training startet, riskiert nicht nur Muskelzerrungen und Verstauchungen, sondern auch schwerwiegendere Verletzungen. Wie aber lässt sich all das zuverlässig verhindern?Sport ist für viele Menschen ein wichtiger Bestandteil ihres Alltags. Ihre Begeisterung dafür kann jedoch schnell getrübt werden, wenn durch falsches oder unzureichendes Aufwärmen Verletzungen auftreten. Dabei machen nicht nur Anfänger den Fehler, die Vorbereitungsphase zu vernachlässigen - auch erfahrene Sportler unterschätzen die Bedeutung dieses essenziellen Schrittes oft genug. Dabei geht es nicht nur um die physische Vorbereitung, sondern auch darum, ein Bewusstsein für die eigenen körperlichen Grenzen zu entwickeln. "Viele meiner Patienten berichten, dass sie aus Zeitgründen oder Bequemlichkeit auf das Aufwärmen verzichten - und wundern sich dann, wenn es zu Zerrungen oder Verstauchungen kommt", warnt Dr. Csaba Losonc, medizinischer Leiter am MEDICUM Rhein-Ahr-Eifel. "Das Problem ist, dass Verletzungen oft nicht nur kurzfristig Schmerzen bereiten, sondern die sportliche Leistungsfähigkeit langfristig beeinträchtigen.""Wir setzen daher auf eine ganzheitliche Herangehensweise - unnötige Operationen versuchen wir zu vermeiden. Viel wichtiger ist es, von vornherein das Risiko von Verletzungen zu reduzieren", fügt er hinzu. Dass richtiges Aufwärmen eine der einfachsten und effektivsten Methoden ist, um Verletzungen zu vermeiden, wird jedoch noch immer von vielen Sportlern unterschätzt. Als Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie weiß Dr. Csaba Losonc genau, wie wichtig eine gezielte Vorbereitung auf sportliche Aktivitäten ist. Im MEDICUM Rhein-Ahr-Eifel in Bad Neuenahr-Ahrweiler behandelt er gemeinsam mit seinem Team nicht nur akute Sportverletzungen, sondern setzt verstärkt auf Prävention, um Beschwerden gar nicht erst entstehen zu lassen. Welchen Wert das richtige Aufwärmen wirklich hat und welche Übungen sich dafür besonders eignen, erfahren Sie hier.Von besserer Durchblutung bis zur Aktivierung des Nervensystems: Was gezieltes Aufwärmen wirklich bewirktObwohl es viele Sportler schleifen lassen, hat das Aufwärmen eine Vielzahl positiver Effekte: Zunächst steigert es die Durchblutung, indem es die Herzfrequenz erhöht und die Blutgefäße erweitert. Dadurch wird die Muskulatur besser mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt, was die Leistungsfähigkeit verbessert und die Ermüdung hinauszögert. Zudem erhöht sich die Körpertemperatur, wodurch Muskeln und Sehnen elastischer und weniger anfällig für Zerrungen werden. Dies ist besonders für ungeübte Sportler wichtig, da ihre Reaktionsfähigkeit häufig nicht allzu ausgeprägt ist und sie langsamer auf Reize reagieren.Weiterhin sorgt Aufwärmen für eine bessere Gelenkbeweglichkeit, indem es die Gelenke schmiert und die Beweglichkeit erhöht, was vor allem für komplexe Bewegungsabläufe von Bedeutung ist. Ein gründliches Aufwärmen aktiviert zudem das Nervensystem, wodurch sich die Reaktionszeiten verkürzen und die Muskelkoordination verbessert wird - beides essenziell für eine sichere und effektive Ausführung von Übungen.Moderates Laufen und regelmäßiges Dehnen - Kernaspekte gelungener AufwärmübungenWelche Aufwärmübungen besonders sinnvoll sind, hängt in der Regel von der jeweiligen Sportart ab. Allgemein bewährt haben sich dynamische Bewegungen wie leichtes Laufen, Seilspringen oder Radfahren, da sie die Herzfrequenz steigern und die Muskulatur auf die bevorstehende Belastung vorbereiten. Bereits fünf bis zehn Minuten mit moderater Intensität reichen aus - wichtig ist letztendlich, dass Sportler sich hierbei nicht überanstrengen.Zusätzlich spielen Dehnübungen eine wichtige Rolle, da sie helfen, Muskelverkürzungen vorzubeugen, die durch langes Sitzen im Alltag entstehen. Verkürzte Muskeln sind anfälliger für Zerrungen und Verletzungen, weshalb regelmäßiges Dehnen nicht nur als Teil des Aufwärmens, sondern auch unabhängig davon in den Alltag integriert werden sollte. "Beim Golf etwa können verkürzte Muskeln zu Verletzungen bei Drehbewegungen führen", erklärt Dr. Csaba Losonc. "Regelmäßiges Dehnen verbessert nicht nur die Beweglichkeit, sondern auch die generelle Leistungsfähigkeit."Fazit: Aufwärmen als unverzichtbares Element des SportleralltagsAbschließend lässt sich festhalten, dass sowohl das Aufwärmen als auch das Dehnen unverzichtbare Elemente einer sicheren und effektiven Sportpraxis sind. Sie bereiten die Muskulatur optimal auf die bevorstehenden Belastungen vor, fördern eine schnellere Reaktionsfähigkeit und minimieren das Verletzungsrisiko erheblich. Gerade für sportliche Einsteiger und bei anspruchsvollen Disziplinen ist eine sorgfältige Vorbereitung essenziell, um langfristig gesund und leistungsfähig zu bleiben - zu vernachlässigen ist sie aber auch von erfahrenen Sportlern keineswegs.