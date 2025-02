Wiesbaden (ots) -Seit 1. Februar 2025 ist Björn Scheel Vorstand Produktion & Logistik (COO) bei Mewa. Er verstärkt damit neben Bernhard Niklewitz (Vorstand Unternehmenssteuerung, CEO/CFO) und Michael Kümpfel (Vorstand Marketing, Sales & Customer, CCO) das Führungsgremium der Unternehmensgruppe mit Sitz in Wiesbaden.Der studierte Wirtschaftsingenieur weist langjährige internationale Erfahrung in den Bereichen Automotive, Maschinenbau, Dienstleistung und Logistik auf. Beim Textildienstleister Mewa tritt er die Nachfolge von Ulrich Schmidt an, der Ende des Jahres in den Aufsichtsrat gewechselt ist. Dort verantwortet Björn Scheel als Vorstand des Geschäftsbereichs Produktion & Logistik die Weiterentwicklung der Betriebsprozesse sowie die Umsetzung einer gelungenen Logistik rund um die europaweite Belieferung der rund 200.000 B2B-Kunden.Über MewaDie Mewa-Unternehmensgruppe ist europaweit tätig und gehört zu den führenden Anbietern für Betriebstextilien im Rundum-Service. Schwerpunkt des Angebots sind Putztücher sowie Berufs- und Schutzkleidung für Industrie, Handwerk, Gastronomie und den Gesundheitssektor. Die B2B-Dienstleistung umfasst die Beratung, Bereitstellung, Pflege, Reparatur und den Austausch der Textilien nach zertifizierten Qualitäts-, Hygiene- und Sicherheitsstandards. Europaweit tragen über 1,1 Millionen Beschäftigte Berufskleidung von Mewa, rund drei Millionen nutzen zum Reinigen von Anlagen und Maschinen Mewa-Mehrwegtücher. Mit 51 Standorten und rund 6.000 Mitarbeitenden versorgt das Familienunternehmen über 200.000 B2B-Kunden. Der Umsatz lag 2023 bei 896 Millionen Euro.Mewa wurde 1908 gegründet und ist Pionier des nachhaltigen Textil-Service. Die Unternehmensstrategie ist konsequent auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Für seine Kundenorientierung sowie sein Qualitäts- und Ressourcenmanagement wurde Mewa mehrfach ausgezeichnet.Weitere Informationen:mewa.demewa.de/pressex.com/mewa_defacebook.com/MEWADienstleistunginstagram.com/mewa_textilservicelinkedin.com/company/mewa-textil-managementPressekontakt:MEWA Textil-Service SE & Co. Management OHGVanessa Jung / Julia Niles,Telefon 0611 7601-884, presse@mewa.deMedia Contor - Agentur für Kommunikation, Bonni NarjesTelefon 040 300696-10, narjes@mediacontor.deOriginal-Content von: MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36351/5967671