Rund fünf Jahre ist es her, dass Airbus ambitionierte Wasserstoffpläne verkündete. Bis 2035 wollte der Konzern auf diesem Wege emissionsfreies Fliegen ermöglichen und dafür ein entsprechendes Passagierflugzeug entwickeln. Nun kündigte der Flugzeugbauer jedoch an, die Pläne zu verschieben. Einen neuen Zeitrahmen gibt es dabei zunächst nicht.Anzeige:Begründet wird dieser Schritt von Airbus (NL0000235190) damit, dass die Entwicklungen in Sachen Wasserstoff langsamer als erhofft voranschreiten würden. Insbesondere die ...

