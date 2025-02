Baierbrunn (ots) -Nach dem großen Erfolg von NEXXT LEVEL in München 2023 kommt das Event im März 2025 nach Köln. Zusammen mit der Apotheken Umschau und der Fachzeitschrift GynDepesche veranstaltet die Vita Health Media am 7. März 2025 das ganztägige Event NEXXT LEVEL zum Thema Wechseljahre. Ziel der Veranstaltung ist es, interessierte Frauen - aber auch HR-Verantwortliche, Führungskräfte und Personen aus medizinischen Berufen - zu informieren, zu bestärken, zu vernetzen und zu unterstützen, um offener mit dem Thema umzugehen und Fortschritte im Umgang damit zu erzielen. Dr. Nicole Lauscher, Medizinjournalistin und Geschäftsführerin der Vita Health Media: "Wir möchten die positiven Seiten dieser Lebensphase aufzeigen und mit Optimismus und Empathie darüber aufklären."Zielgruppe: interessierte Frauen und Verantwortliche aus Wirtschaft und MedizinRenommierte Speaker:innen wie die Gynäkologin und Medical Influencerin Dr. Judith Bildau und Susanne Liedtke, Gründerin der Plattform NOBODYTOLDME, erwarten die Besucher:innen auf dem Event, das vier Content Sessions zu den Themen "STARK - Wechseljahre im JOB", "RESILIENT", "FIT" und "LUSTVOLL" bietet.Jede Frau kommt in die Wechseljahre, die je nach Ausprägung Lebensqualität und Arbeitsfähigkeit erheblich beeinträchtigen können: Während ein Drittel kaum Symptome hat, klagen immerhin zwei Drittel über mittlere bis starke Beschwerden. "Keine Frau muss in den Wechseljahren starke gesundheitliche oder mentale Beschwerden ertragen bzw. Leistungsausfälle hinnehmen", sagt Dr. Nicole Lauscher. "Es gibt Lösungen für jedes Problem - man muss sie nur kennen."Neben den körperlichen Beschwerden ist das Stigma belastend, denn die Wechseljahre sind immer noch ein Tabu. Und: Wechseljahre sind nicht nur ein medizinisches, persönliches Thema, sondern haben auch Einfluss auf unsere Arbeitsleistung: Umfragen zeigen, dass sich Wechseljahressymptome bei 60 Prozent der Frauen negativ auf ihre Arbeit auswirken, Krankschreibungen zur Folge haben bis hin zur Aufgabe des Berufs.Zeit und OrtAm Freitag, 7. März 2025, von 10.00 Uhr bis 18.30 Uhr; Hotel Wasserturm, Kaygasse 2, 50676 KölnProgramm mit vier Content Sessions- STARKWie Sie Herausforderungen im Arbeitsalltag meistern. So können Führungskräfte und HR-Mitarbeitende Frauen unterstützen: für mehr Motivation und Leistungsfähigkeit im Job.- RESILIENTWie es gelingt, gelassen durch die Wechseljahre zu kommen.- FITWie Bewegung, Entspannung, Schlaf und Ernährung das Wohlbefinden unterstützen.- LUSTVOLLWie Sex und Sinnlichkeit wieder an Bedeutung gewinnen.Speaker:innen- Dr. Judith Bildau, Gynäkologin und Medical Influencerin- Silke Burmester, Journalistin und Gründerin der Plattform Palais F*- Dr. Vivien Karl, Apothekerin und Gründerin von "Dr. Vivien Karl"- Diplom-Oecotrophologin und Wechseljahresaktivistin Susanne Liedtke: Gründerin der Plattform "NOBODYTOLDME"- Andrea Galle, Vorständin mkk, meine Krankenkasse- Dr. Ute Brambrink, Pressesprecherin bei Vodafone Deutschland GmbH- Geschäftsführerin UN Women Deutschland, Bettina Metz- Peggy Reichelt, Gründerin XbxY- Dr. Elke Philipp, Gynäkologin mit eigener Praxis in München- Barbara Birke, Sportwissenschaftlerin und Wechseljahrescoach aus Kanada- Dr. Daniela Bach, Gynäkologin und Gründerin der Glückssprechstunde- Prof. Kneginja Richter, Fachärztin für Psychiatrie, Psychotherapie und Schlafmedizin- Dr. Elisabeth Rauh, Fachärztin für Psychosomatik- Nicole Dohrwardt, BGM/BGF Expertin- Dr. Konstantin Wagner, Gynäkologe und Medical Influencer "gynaeko.logisch"Mehr Infos auf der Website:www.nexxtlevel.blogTickets unter:https://nexxtlevel-event.eventbrite.deFür Unternehmen gibt es vergünstigte Ticket-Kontingente für Mitarbeiter:innen bzw. HR-Manager:innen, die ein Wechseljahresprogramm planen. Infos über: n.lauscher@vitahealthmedia.comÜber Vita Health MediaDie Vita Health Media ist eine 360-Grad-Agentur und Teil der Wort & Bild Verlagsgruppe. Unser Leistungsspektrum: Kommunikations-Strategien und Always-on-Storytelling für Gesundheitsmarken und Unternehmen, denen Gesundheit am Herzen liegt: Online, Print, Audio, Video und Live.Pressekontakt:Dr. Judith Pöverlein, Leitung UnternehmenskommunikationTel.: 089/744 33-343E-Mail: j.poeverlein@wubv.deKatharina Neff-Neudert, Senior PR ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dewww.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/5967801