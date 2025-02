Der Euro (EUR) handelte am Freitag defensiv, da Präsident Trump ankündigte, dass bald gegenseitige Zölle kommen würden, so Shaun Osborne, Chief FX Strategist bei Scotiabank. EUR handelt am Tag schwächer "Der EUR hat am Wochenende etwas mehr Boden verloren, aber nachdem der Präsident letzte Woche Autos als Ziel hervorgehoben hat, kann der EUR vielleicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...