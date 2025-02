Der Kanadische Dollar (CAD) hat auf die Nachrichten über gegenseitige Zölle auf importierten Stahl und Aluminium in die USA nachgegeben. Kanada ist einer der wichtigsten Lieferanten der USA, insbesondere für Qualitätsgrade, wobei die Verkäufe etwa 5 % der Gesamtexporte in die USA ausmachen, so Shaun Osborne, Chief FX-Stratege von Scotiabank. CAD schneidet ...

