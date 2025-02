Mainz (ots) -Bei der Bundestagswahl liegt ein besonderes Augenmerk auf den jungen Wählern. Viele von ihnen stimmten zuletzt für die AfD - sie erreicht die jungen Wähler auf sozialen Medien besonders. Wie wichtig ist die Social-Media-Präsenz der Parteien und wie fühlen sich junge Menschen von Parteien angesprochen. Die Dokumentation "Zwischen TikTok und Wahlurne - Der Kampf um junge Wähler" geht diesen Fragen am Mittwoch, 12. Februar 2025, um 22.15 Uhr im ZDF nach. Der Film von Antonia Schaefer und Nicole Frölich steht am Sendetag ab 18.00 Uhr in der ZDFmediathek zur Verfügung.Markus Söder beißt beherzt in eine Bratwurst, Olaf Scholz zeigt seine Aktentasche, Robert Habeck setzt sich mit Wählern an den Küchentisch, Alice Weidel signiert T-Shirts - in den sozialen Medien werden Spitzenpolitiker auf einmal ganz menschlich. In diesem kurzen Winter-Wahlkampf sind TikTok und Co. wichtige Schauplätze. Dort trifft man die Jungen eher als am altbekannten Würstchenstand, bei Workshops und Diskussionsabenden - so die Strategie der Parteien.Nicht erst seit dem Interview zwischen Elon Musk und Alice Weidel liegt die AfD bei den Followerzahlen auf Social Media weit vorn. Auch bei den zurückliegenden Landtagswahlen im Osten Deutschlands und bei der Europawahl wählten besonders viele junge Menschen die AfD. Aber auch viele Kleinparteien schnitten in dieser Wählergruppe gut ab.Die Dokumentation "Zwischen TikTok und Wahlurne - Der Kampf um junge Wähler" sendet das ZDF erneut im Rahmen des Schwerpunkttages "Deine Wahl. Deine Fragen. Der lange Wahlabend im ZDF" in der "langen Nacht zur Bundestagswahl", die vom 13. auf den 14. Februar 2025, von 0.45 bis 5.00 Uhr auf dem Programm steht.KontaktBei Fragen zu "Wahl 2025 im ZDF" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu den ZDF-Wahlsendungen erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/wahl2025) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie eine Pressemappe zu "Wahl 2025 im ZDF" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/bundestagswahl-2025-im-zdf).Hier finden Sie Beiträge zur Bundestagswahl 2025 auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/thema/bundestagswahl-120.html).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5967921