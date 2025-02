Chart des Tages | Gold (10.02.2025)

Gold setzt seine historische Rallye fort und wird bei fast 2.895 - pro Unze gehandelt, da die Ankündigung von Präsident Trump, umfassende Stahl- und Aluminiumzölle einzuführen, die Unsicherheit auf dem Weltmarkt verstärkt. Das Edelmetall hat in der vergangenen Woche um 2,2 - zugelegt, wobei die Marktstimmung angesichts der zunehmenden Handelsspannungen zunehmend sichere Anlagen begünstigt.

?Gold WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Ticker: Gold

Auswirkungen der Handelspolitik

Trumps geplante Einführung von 25 - Zöllen auf alle Stahl- und Aluminiumimporte hat die Bedenken des Marktes hinsichtlich einer Störung des Welthandels verstärkt. Diese Entwicklung, verbunden mit der Androhung von 100 - Zöllen auf die BRIC-Staaten, wenn diese sich vom Dollar abwenden, hat die Attraktivität von Gold als sicherer Hafen deutlich erhöht.

Aktivitäten der Zentralbanken

Die chinesische Zentralbank hat ihr anhaltendes Engagement für die Diversifizierung der Reserven unter Beweis gestellt und ihre Goldbestände im Januar zum dritten Mal in Folge erhöht, trotz historisch hoher Preise. Darüber hinaus ermöglicht ein bahnbrechendes Pilotprogramm nun zehn großen chinesischen Versicherungsunternehmen, bis zu 1 - ihres Vermögens in Gold zu investieren, was potenziell zu einer neuen Investitionsnachfrage in Höhe von etwa 27,4 Milliarden US-Dollar führen könnte....

