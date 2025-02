Ob auf Linkedin, Instagram oder Tiktok: Social Videos sind längst im Arbeitsalltag angekommen. Aber was braucht man, um ins Bewegtbild-Game einzusteigen? Hier kommen die wichtigsten Basics. Es wird gefilmt - überall. Die Chefin präsentiert ihre Strategie per Clip, der Kollege soll für Behind-the-Scenes-Video zeigen, was er tut und das Karrierenetzwerk Linkedin belohnt Beiträge mit Bewegtbild. Social Videos sind kein Trend mehr, sondern mitten im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...