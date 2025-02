DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 11. Februar (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Ceconomy AG, Ergebnis 1Q (11:00 PK; 09:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Tui AG, Ergebnis 1Q (08:00 PK) *** 07:00 IT/Unicredit SpA, Jahresergebnis 07:00 AT/AMS-Osram AG, Jahresergebnis 07:10 DE/Norma Group SE, vorläufiges Jahresergebnis *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 4Q PROGNOSE: 7,5% 3. Quartal: 7,4% *** 07:45 FR/Kering SA, Jahresergebnis 08:00 DE/Inlandstourismus Dezember und Jahr 2024 *** 08:00 DE/Cancom SE, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 GB/BP plc, Jahresergebnis 09:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede im Bundestag in der Debatte zur aktuellen Situation in Deutschland, Berlin 09:00 DE/Bundestag, Plenarsitzung, Berlin *** 11:00 DE/Tui AG, HV *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 11:30 DE/Auktion 2,40-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit April 2030 (Volumen 5 Mrd EUR) *** 13:00 US/Coca-Cola Co, Jahresergebnis 13:15 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Rede zu "Are we underestimating changes in financial markets?" *** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung im Bankenausschuss des Senats *** 18:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel des IAB *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Jahresergebnis 19:00 AT/Telekom Austria AG, Jahresergebnis 21:30 US/Fed-New-York-Präsident Williams, Rede bei einem Event der Pace University Economics Society - US/Präsident Donald Trump empfängt Jordaniens König Abdullah II im Weißen Haus - JP/Börsenfeiertag Japan ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

February 10, 2025 08:45 ET (13:45 GMT)

