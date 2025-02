Bochum (ots) -Mit dem Ziel einer schnellen und effektiven Gewichtsabnahme probieren immer mehr Menschen die ketogene Ernährung aus - der gesundheitlichen Risiken, denen sie sich dadurch aussetzen, sind sie sich oft nicht bewusst. Als Geschäftsführer von VAN DEN BOOM Coaching unterstützt Daniel van den Boom Vielbeschäftigten dabei, langfristig und nachhaltig ihr Wunschgewicht zu erreichen. Mit welchen Nachteilen eine ketogene Diät verbunden ist, warum sie langfristig sogar zu einer Gewichtszunahme führen kann und welcher Weg wirklich zur Traumfigur führt, erfahren Sie hier.Bewegungsmangel, ungesunde Ernährungsgewohnheiten und zunehmender Stress zählen zu den typischen Problemen der modernen Gesellschaft. So hat das über Jahre andauernde Missverhältnis aus körperlicher Bewegung, Entspannung und der richtigen Nährstoffzufuhr bei vielen Menschen dafür gesorgt, dass sie schleichend an Gewicht zugelegt haben. Verschiedene Abnehmversuche führten maximal zu kurzfristigen Ergebnissen, sodass im Laufe der Zeit nicht nur der Frust, sondern auch die Zahl auf der Waage kontinuierlich gestiegen ist. Kein Wunder also, dass diese Menschen früher oder später versuchen, die überflüssigen Pfunde wieder loszuwerden. Eine Möglichkeit dazu, die in den vergangenen Jahren immer populärer und beliebter geworden ist und große Erfolge verspricht, ist die ketogene Ernährung. Auf dem System von Low Carb aufbauend, zielt sie darauf ab, die Kohlenhydratzufuhr drastisch zu reduzieren, um den Körper in einen Zustand der Ketose zu versetzen. Weil der Körper dann anstelle von Kohlenhydraten Fett als Hauptenergiequelle nutzen muss, wird der Fettstoffwechsel gefördert. "Was so vielversprechend klingt, ist in der Praxis mit großen gesundheitlichen Nachteilen verbunden", warnt Daniel van den Boom von VAN DEN BOOM Coaching. "Die Praxis zeigt, dass vor allem Leute mit einem hohen Stresslevel durch die ketogene Diät nicht nur keine langfristigen Abnehmerfolge erzielen, sondern sogar erhebliche Einschränkungen ihrer mentalen und körperlichen Leistungsfähigkeit in Kauf nehmen müssen. Bei vielen wird nachweislich die Schlafqualität schlechter, die Konzentration geht runter und in der Folge quälen sich die Betroffenen mit einem starken Heißhungergefühl.""Langfristiges, nachhaltiges Abnehmen erfordert eine Veränderung des Lebensstils und nicht nur kurzfristige Diäten", fügt der Abnehmexperte hinzu. "Dabei können emotionale Unterstützung und professionelle Beratung helfen, Rückschläge zu überwinden und die Motivation aufrechtzuerhalten." Mit VAN DEN BOOM Coaching bietet der Sportwissenschaftler ein effektives Online-Coaching für Menschen an, die jeden Tag Höchstleistungen erbringen müssen. Ohne frustrierende Diäten oder zeitintensive Trainingseinheiten hilft Daniel van den Boom Vielbeschäftigten, Selbstständigen und Führungskräften dabei, Wohlbefinden, Gesundheit und Fitness zu erlangen und das Thema Abnehmen endgültig abzuhaken. Aus eigener Erfahrung weiß er, warum kurzfristige Diäten nicht zum nachhaltigen Abnehmerfolg, sondern oftmals sogar zum Gegenteil führen.Die unterschätzten Gefahren einer ketogenen ErnährungWer beginnt, sich ketogen zu ernähren, wird sich bald über einen merklichen Gewichtsverlust freuen. Dieser hat jedoch nichts mit der Reduzierung von Körperfett zu tun, sondern begründet sich rein in der Entleerung der Kohlenhydratspeicher und dem Verlust von Wasser. Gleichzeitig steigt die Gefahr von Heißhunger durch die drastische Reduzierung der Kohlenhydrate signifikant an. "Daraus resultierende Heißhungerattacken, insbesondere auf kohlenhydratreiche Lebensmittel, können den Abnehmprozess erheblich erschweren und zu Rückfällen führen", verrät Daniel van den Boom. Weil der physiologische Stress, den der Körper durch den Kohlenhydratentzug erfährt, außerdem zu einem erhöhten Cortisolspiegel und damit zu deutlich mehr Stress führt, kommt es zu Ein- und Durchschlafproblemen, die die allgemeine Gesundheit negativ beeinflussen."Ein hoher Cortisolspiegel kann außerdem ein Ungleichgewicht im Hormonhaushalt bewirken, das wiederum eine Gewichtszunahme, vor allem in Form von Bauchfett, begünstigt", warnt der Abnehmexperte. Erschwerend hinzu kommt ein anhaltender Energiemangel, der die eigene Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit im Alltag sowie die Motivation für körperliche Aktivitäten beeinträchtigen kann. Als wäre das nicht genug, haben Abnehmwillige nach Beendigung der ketogenen Diät mit dem sogenannten Rebound-Effekt zu kämpfen, der dafür sorgen kann, dass das Gewicht schnell wieder ansteigt - oft sogar über das ursprüngliche Gewicht hinaus. Auf lange Sicht kann die ketogene Ernährung demnach sogar eine Gewichtszunahme fördern, weshalb sie zum nachhaltigen Abnehmen nicht geeignet ist.Daniel van den Boom: Mit langfristigen und nachhaltigen Lösungen zum WunschgewichtEmotionale Faktoren, soziale Einflüsse und Stress, der ungesunde Ernährungsgewohnheiten begünstigt - die Liste der Gründe, aus denen viele Menschen es nicht schaffen, dauerhaft an Ernährungsumstellungen festzuhalten, ist lang. "In vielen Fällen sorgt ein Mangel an Wissen über physiologische Bedürfnisse und effektive Strategien zur Gewichtsreduktion dafür, dass die Motivation schwindet, das Abnehmen zum Frust wird und die Menschen wieder in alte Muster verfallen", verrät Daniel van den Boom. Statt durch die wiederholte Anwendung ineffektiver Strategien in einen Teufelskreis von Gewichtszunahme und -abnahme zu geraten, empfiehlt es sich daher, auf langfristige und nachhaltige Lösungen zum Abnehmen zu setzen. Neben einem tiefen physiologischen Verständnis ist dafür auch eine auf den persönlichen Stoffwechsel und Lebensstil abgestimmte Strategie wichtig.Wer dabei auf die professionelle Unterstützung eines Experten setzt, profitiert nicht nur von individuellen Ernährungsplänen, sondern auch von persönlichen Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die typische Ernährungsfehler ausschließen. Abnehmexperten wie Daniel van den Boom können außerdem dabei helfen, blinde Flecken im eigenen Verhalten zu identifizieren und effektive Strategien zur Überwindung von Hindernissen zu entwickeln. So kann die Zusammenarbeit mit einem Fachmann langfristige Erfolge fördern und das Risiko von Rückfällen in alte Gewohnheiten verringern."Am Ende steht eines unweigerlich fest: Auch wenn die ketogene Ernährung zu Anfang das Gewicht durch die genannten Faktoren reduzieren mag, ist eine solche Ernährung weder nachhaltig noch gesund", betont Daniel van den Boom abschließend. "Umso wichtiger ist es, eine langfristige und ausgewogene Ernährungsweise zu verfolgen, die den Körper mit allen nötigen Nährstoffen versorgt, ohne ihn unter Stress zu setzen. Nur so lässt sich nicht nur das Wunschgewicht erreichen, sondern auch die Gesundheit dauerhaft erhalten."Sie wollen endlich etwas in Ihrem Leben ändern und sind auf der Suche nach einem nachhaltigen Weg zu mehr Gesundheit, Fitness und Wohlbefinden und weniger Gewicht, um das Thema Abnehmen endlich abhaken zu können? 