München (ots) -Die Green Mobility Holding (GMH) intensiviert die Zusammenarbeit der deutschen Einzelgesellschaften Company Bike (CBS) und Mein-Dienstrad.de (MDR). Durch strategische Maßnahmen werden die Position als einer der führenden Anbieter nachhaltiger Mobilitätslösungen gestärkt und die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern langfristig ausgebaut.Das gemeinsame Geschäft wird künftig von den bestehenden Geschäftsführern Gökhan Sancak (operativ) und Benedikt Kollmar (kaufmännisch) verantwortet. Kerstin Tewer (MDR) und Fabian Kral (CBS) werden das Unternehmen verlassen. Die Firmenstandorte in München und Oldenburg bleiben weiterhin zentrale Kompetenzzentren und werden ergänzt von zahlreichen Logistikstandorten. Zusätzlich wird die Geschäftsführung der GMH durch Marco Schultz erweitert, der ab sofort die Geschäftsbereiche Sales & Marketing der internationalen Firmengruppe leitet."Mit dem engeren Schulterschluss nutzen wir effektiv die Mehrwerte beider Unternehmen", sagt Maximilian Acht, CEO der Green Mobility Holding. "Unsere Motivation ist die Bündelung einzigartiger Fähigkeiten zu einem begeisternden Gesamtprodukt. In einem dynamischen Marktumfeld setzen wir heute die notwendigen Strukturen für die Mobilitätsdienstleistungen von morgen."Über die Green Mobility Holding: Die Green Mobility Holding GmbH vereint schnell wachsende (E-)Bike-Leasing-Plattformen und innovative Mobilitätslösungen unter einem Dach und bildet so Europas führende technologiebasierte (E-)Bike-Leasing-Gruppe.Pressekontakt:Green Mobility Holding GmbHHofmannstraße 5481379 MünchenE-Mail: kontakt@greenmobilityholding.comOriginal-Content von: Green Mobility Holding, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178623/5968091