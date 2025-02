Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Ankündigung von US-Zöllen auf Importe aus Kanada und Mexiko sorgte zu Beginn der vergangenen Woche für klare Renditerückgänge über die Euro-Zinskurve, so die Analysten der DekaBank.Diese hätten sich auch nach der Vertagung der Zölle und dem in Summe starken US-Arbeitsmarktbericht am Freitag nicht umgekehrt, und lange Duration bei Staatsanleihen habe outperformt. Der OAT-Bund-Spread habe sich geringfügig eingeengt, insbesondere dank der erfolgreichen Verabschiedung des französischen Haushalts sowie der von Premierminister Bayrou gewonnenen Vertrauensabstimmung. Ein Hingucker seien die Renditen zehnjähriger japanischer Staatanleihen (JGB) gewesen, die mit rund auf 1,3% auf den höchsten Stand seit 2011 geklettert seien. (10.02.2025/alc/a/a) ...

