Ethereum kämpft um 2.600-Dollar-Marke während Layer-2-Projekte boomen

Die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum (ETH) befindet sich aktuell in einer kritischen Phase. Mit einem Rückgang von 1,5 Prozent in den letzten 24 Stunden, aber einem Wochenplus von 5 Prozent, testet ETH wichtige Unterstützungsniveaus. Die Performance in 2025 ist mit einem Minus von 20 Prozent bisher enttäuschend, doch technische Indikatoren deuten auf eine mögliche Trendwende hin.

Technische Analyse zeigt bullische Signale für Ethereum

Die technische Analyse von Ethereum zeigt derzeit vielversprechende Signale. ETH bewegt sich in einem parallel steigenden Kanal, wobei die kritische Unterstützungszone bei 2.600 US-Dollar liegt. Der bekannte Analyst Ali Martinez sieht dabei deutliches Potenzial für eine Erholung.

Die Kursziele für Ethereum wurden von Experten zwischen 3.000 und 4.000 US-Dollar angesetzt. Für ein effektives Risikomanagement wird dabei ein enger Stop-Loss empfohlen, um mögliche Verluste zu begrenzen.

Solaxy: Innovativer Layer-2-Presale überzeugt Investoren

Das Projekt Solaxy ($SOLX) entwickelt sich zur ersten Layer-2-Lösung für das Solana-Ökosystem und konnte bereits im Presale 20 Millionen US-Dollar einsammeln. Die Implementation bewährter Rollup-Technologien soll dabei Überlastungsprobleme bei hoher Netzwerkaktivität lösen.

Der SOLX-Token bietet Anlegern mehrere Vorteile, darunter die Funktion als Cross-Chain-Brücke und ein Staking-Programm mit über 200 Prozent Rendite. Flexible Kaufoptionen in ETH, USDT, BNB und SOL sowie eine bevorstehende Preiserhöhung im Presale haben das Interesse der Krypto-Community geweckt.

