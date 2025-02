Vancouver, Kanada - 10. Februar 2025 / IRW-Press / West Point Gold (TSX-V: WPG) (OTCQB: WPGCF) (FWB: LRA0) ("West Point Gold" oder "das Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass Herr Andrew Bowering zum Strategic Advisor des Unternehmens ernannt wurde.

Andrew Bowering ist ein renommierter Risikokapitalgeber mit mehr als 35 Jahren Erfahrung, der in der Steigerung des Unternehmenswertes durch Mineralexplorationen, Projekterschließungen, strategische Übernahmen sowie groß angelegte Eigenkapitalfinanzierungen bestens bewandert ist. Er verantwortete die Gründung, Finanzierung und Leitung von Teams, die mit der Auffindung verschiedener Metalle, von der Erstexploration bis hin zur Produktion, beauftragt wurden. Herr Bowering war in leitenden Positionen tätig und beaufsichtigte den Erwerb und Verkauf von Vermögenswerten sowie die Beschaffung von Erschließungskapital in Höhe von über 500 Mio. $. Er ist Gründer der Firmen Prime Mining Corp. und Apollo Silver und bekleidet dort die Rolle eines Direktors und Großaktionärs. Er war Mitbegründer von Millennial Lithium Corp. (das von Lithium Americas übernommen wurde) und ist auch noch an anderen börsennotierten Unternehmen im Batterie- und Edelmetallsektor beteiligt.

"Wir schätzen uns glücklich, einen so hochkarätigen Experten wie Andy als Berater unseres Teams in dieser Unternehmensphase gewinnen zu können", meint CEO Quentin Mai. "Andy kann auf eine beachtliche Erfolgsbilanz verweisen und wird uns mit seinem Know-how auf unserem Wachstumskurs begleiten."

Zu seiner Ernennung sagt Herr Bowering: "Ich durfte West Point Gold Corp. in den letzten Monaten näher kennenlernen und bin sowohl von der Fachkompetenz des Teams als auch vom Potenzial der Projekte, die Quentin und das Team zusammengetragen haben, schwer beeindruckt. Das Projekt Gold Chain ist ein attraktives Asset, das verschiedene Optionen der Goldauffindung und Wertschöpfung eröffnet. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit der Gruppe das volle Potenzial dieses Projektstandorts freizulegen und mögliche Varianten zur Gewinnmaximierung im Sinne aller Stakeholder aufzuzeigen."

Über West Point Gold Corp.

West Point Gold Corp. (vormals Gold79 Mines Ltd.) ist ein börsennotiertes Unternehmen, das sich vor allem der Entdeckung und Erschließung von Goldvorkommen in seinen vier Projekten im Bereich des Walker Lane Trend, der sich über die US-Bundesstaaten Nevada und Arizona erstreckt, widmet. West Point Gold konzentriert sich auf die Erschließung einer ersten Ressource in seinem Projekt Gold Chain in Arizona, während der JV-Partner des Unternehmens, Kinross, den Ausbau des Projekts Jefferson Canyon in Nevada verantwortet.

Für weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung wenden Sie sich bitte an:

Aaron Paterson, Corporate Communications Manager

Tel: +1 (778) 358-6173

E-Mail: info@westpointgold.com

Bleiben Sie mit uns in Verbindung:

LinkedIn: linkedin.com/company/west-point-gold

X (Twitter): @westpointgoldUS

Facebook: www.facebook.com/Westpointgold/

Webseite: westpointgold.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung getätigt wurden und auf aktuellen Erwartungen, Prognosen und Annahmen basieren, die Risiken und Ungewissheiten in Verbindung mit unserem Unternehmen beinhalten, einschließlich zukünftiger Privatplatzierungen, der Ungewissheit, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das/die Ziel(e) als Mineralressource abgegrenzt wird/werden, Kapitalausgaben, Betriebskosten, Mineralressourcen, Gewinnungsraten, Gehalte und Preise, geschätzter Ziele, Expansion und Wachstum des Unternehmens und der Betriebe, Pläne und Verweise auf zukünftige Erfolge des Unternehmens mit seinem Geschäft und des wirtschaftlichen Umfelds, in dem das Unternehmen tätig ist. Alle diese Aussagen werden gemäß den "Safe-Harbour"-Bestimmungen der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze getätigt und sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu verstehen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, bei denen es sich um Aussagen über historische Fakten handelt, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Wir müssen bei zukunftsgerichteten Aussagen naturgemäß Annahmen treffen, weshalb diese Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Wir warnen die Leser dieser Pressemitteilung davor, sich auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da eine Reihe von Faktoren dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Bedingungen wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Bitte beachten Sie die Risiken, die in dem jüngsten jährlichen Lagebericht (MD&A) des Unternehmens und in den kontinuierlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens dargelegt sind, die auf SEDAR unter www.sedarplus.ca zu finden sind. West Point Gold beabsichtigt nicht und lehnt jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

