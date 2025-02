Kaiserslautern (ots) -Die RPTU kann auch Fernstudium: Seit mehr als 30 Jahren ist die Technische Universität ein Partner für akademische Weiterbildung. Interessierte können dort ihr Wissen und ihre Kompetenzen berufsbegleitend erweitern. Nun wird das Angebot noch flexibler an die Lernbedürfnisse von heute angepasst. Kürzere Formate, einzelne Online-Module oder Modul-Pakete aus verschiedenen thematischen Bereichen, ergänzen die bestehenden Master- und Zertifikats-Fernstudiengänge. Bereits verfügbar sind die neuen Angebote im Bereich "Ethik und Technik".Die neuen, kürzeren Fernstudienformate ermöglichen einen bedarfsorientierten Wissens- und Kompetenzerwerb. Damit lassen sich traditionelle Qualifikationen individuell erweitern, um den Anforderungen des Arbeitsmarkts gerecht zu werden. Neben "Ethik und Technik" wird die RPTU die Online-Module schrittweise auch in den Bereichen "Bildung, Soziales und Kultur", "Führung, Organisation und Beratung" sowie "Management, Finanzen und Recht" einführen.Optimales Maß an Flexibilität und bewährte QualitätDie Online-Module sind in sich geschlossene, kompakte Lerneinheiten, die sich einzeln oder als Paket buchen lassen. Fernstudierende können sich ihre Modul-Pakete entweder individuell zusammenstellen, indem sie Module innerhalb oder über die verschiedenen Themenbereiche hinweg frei kombinieren. Alternativ sind auch bereits zusammengestellte, thematisch zusammenhängende Modul-Pakete verfügbar. Diese ermöglichen - je nach Umfang - Weiterbildungsabschlüsse in Form eines sogenannten Certificate of Advanced Studies (CAS) oder Diploma of Advanced Studies (DAS).Die neuen Fernstudienformate bieten maximale Flexibilität. Wer zum Beispiel nur einen bestimmten Ausschnitt aus dem breiten Feld der Organisationsentwicklung studieren möchte, ist damit in Zukunft genauso angesprochen wie jemand, der auf diesem Gebiet umfassendes Wissen und einen Masterabschluss anstrebt.Wie bei den meisten weiterbildenden Masterstudiengängen ist auch bei den Online-Modulen und Modul-Paketen eine Teilnahme mit und ohne Hochschulabschluss möglich. Näheres zu den Voraussetzungen findet sich unter: fernstudium.rptu.de/fernstudienangebote/online-moduleIhren Ursprung haben die Module in den weiterbildenden Master- oder Zertifikats-Fernstudiengängen der RPTU, sodass sie bereits qualitätsgeprüft sind: Alle entsprechenden Studienangebote wurden entweder im internen Verfahren der RPTU akkreditiert oder in einem Programmakkreditierungsverfahren extern qualitätsgeprüft. Damit besteht die Möglichkeit, erfolgreich absolvierte Module in den thematisch verwandten Fernstudiengängen der RPTU anerkennen zu lassen.Mehrfach ausgezeichneter AnbieterDass die Qualität der Fernstudienangebote stimmt, bestätigen die jüngsten Auszeichnungen: Die RPTU hat zwei Gütesiegel im Fernstudienbereich erhalten: "Exzellenter Anbieter 2025" von Fernstudium Direkt und "Top Fernstudienanbieter 2025" von FernstudiumCheck. Beide Bewertungs- und Vergleichsportale vergeben diese Auszeichnungen jährlich auf Basis des Feedbacks von Fernstudierenden.In die Wertung fließen konkret zwei Aspekte ein: die Anzahl der im Vorjahr eingegangenen Stimmen von Fernstudierenden und die Qualität, die sie ihrem Fernstudienanbieter damit bescheinigen. Bei FernstudiumCheck spielt außerdem die Weiterempfehlungsrate eine Rolle.Die RPTU erreichte in diesem Jahr 4,38 (FernstudiumCheck) bzw. 4,5 (Fernstudium Direkt) von 5 Sternen. Damit wurde sie von Fernstudium Direkt in diesem Jahr zum ersten Mal nicht nur als "Sehr guter Anbieter" ausgezeichnet, sondern mit dem Siegel "Exzellenter Anbieter" prämiert, das ab einer Bewertung von 4,5 Sternen verliehen wird. Bereits 2014 erhielt die Universität in Kaiserslautern erstmals eine Auszeichnung von FernstudiumCheck. 2020 folgte zum ersten Mal das Gütesiegel von Fernstudium Direkt.Pressekontakt:Dr. Nadine BondorfGeschäftsführende LeitungDistance and Independent Studies CenterE-Mail: fernstudium@rptu.deOriginal-Content von: Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168381/5968111