Wie oft in einem Börsenleben gelingt ein Tenbagger? Das Comeback des Schmuddelkindes aus dem Silicon Valley ist einzigartig. Ein Leser bedankt sich jetzt für hohe Gewinne - ermöglicht durch viel Geduld und tiefe Recherche. Wow. Palantir legte mehr Gewinn vor, als Analysten erwartet hatten. Der KI-Pionier war immer unterschätzt und lag unbeachtet in der Börsenecke. Doch bei einem Treffen vor zehn Jahren in Berlin sagte Facebook-Milliardär Peter Thiel dem Report-Autor Florian Söllner: "Sie werden ...

