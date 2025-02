Mailand (ots/PRNewswire) -FlashStart, ein Unternehmen, das auf Lösungen für den Schutz beim Surfen im Internet spezialisiert ist und bereits in Zehntausenden von Unternehmen, Schulen und öffentlichen Einrichtungen in 161 Ländern vertreten ist, entwickelt den schnellsten Filter für sicheres Surfen im Internet, der vor Malware und unerwünschten Inhalten schützt. Dies geht aus einer unabhängigen Studie des Dienstes DNSperf hervor.Der FlashStart-Navigationsfilterdienst bietet einen umfassenden Schutz für Netzwerke und Daten vor Cyberangriffen, die über infizierte Websites eintreffen. Der DNS-Resolver von FlashStart - von DNSperf als der schnellste der Welt eingestuft - bietet nicht nur sehr niedrige Antwortzeiten mit minimalen Auswirkungen auf die Navigation, sondern garantiert auch eine Vertrauenswürdigkeit von 99,999999%. Der DNSperf-Dienst, ein unabhängiger Benchmark von weltweiter Bedeutung, führt seine IPv4-Messungen mit einem Timeout von einer Sekunde durch. Im Fall von FlashStarts beträgt die direkte Aufrufgeschwindigkeit zu jedem DNS-Server 13,78 Millisekunden, ein Wert, der fast zwei Millisekunden unter dem von CloudFlare liegt, mehr als zwei Millisekunden unter dem von Google DNS und fast sechs Millisekunden unter dem von Cisco Umbrella.Die von DNSperf angebotene öffentliche Zertifizierung ist eine weitere Bestätigung für die Anerkennung des FlashStart-Angebots durch den Markt. In den letzten zwei Jahren verzeichnete das Unternehmen weltweit ein beachtliches Wachstum (+71,43 % Geschäftswachstum von 2023 bis 2024), auch dank der Vereinbarungen mit primären Realitäten in den USA und verschiedenen Dienstleistern, MSP (Managed Service Provider) und Wiederverkäufern, die ihren Kunden ein wirksames Instrument für ihren Navigationsschutz bieten möchten.Der Telekommunikationsmarkt stellt zusammen mit dem Markt für MSP und Systemintegratoren einen Wachstumsmarkt für FlashStart dar." Die meisten Angriffe erfolgen über die Verbreitung infizierter Websites" - stellt Francesco Collini, der CEO von FlashStart, fest -, dies macht den FlashStart DNS-Filter zum besten Kompromiss zwischen Effizienz und Kosten für den Schutz von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen. Dank der Instrumente für das maschinelle Lernen und der kontinuierlichen Aktualisierung der Datenbank für gefährliche Websites garantiert die FlashStart-Plattform eine Vertrauenswürdigkeit, die weltweit nur bei wenigen anderen Diensten gegeben ist."FlashStart DNS ist in der Lage, fast 2 Milliarden Abfragen zu filtern, und schützt dank der Koordination mit Anycast jeden Tag die Navigation von 25 Millionen verifizierten Benutzern und überprüft 200.000 neue Websites. Außerdem ist FlashStart DNS nativ in Active Directory von Microsoft integriert, was die personalisierten Aktivitäten der Verwaltungssysteme beschleunigt.FlashStart Der FlashStart-Konzern ist in den Bereichen Technologie und Cybersicherheit tätig. Sie wurde 2001 in Europa gegründet und ist weltweit tätig. Der DNS-Filter von FlashStart ist eine Cloud-Plattform für Sicherheit, die in der Lage ist, täglich Milliarden von Zugriffsanfragen auf Websites zu filtern. Die FlashStart-Lösung wird auch von verschiedenen Internetdiensten in der ganzen Welt eingesetzt und angeboten.Weitere Informationen erhalten Sie unter flashstart.com.press@flashstart.comKontakt:Laura Bartolini - PRpress@flashstart.com+39 0547 635020View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/der-filter-fur-sichere-navigation-von-flashstart-ist-laut-der-unabhangigen-quelle-dnsperf-der-schnellste-der-welt-302372547.htmlOriginal-Content von: FlashStart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178625/5968120