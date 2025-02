Tether-CEO warnt, dass Quantencomputer künftig verlorene Bitcoin-Wallets knacken könnten. Chinesische Forscher mit erstem Durchbruch!Der CEO von Tether, Paolo Ardoino, hat in einem brisanten Statement davor gewarnt, dass Quantencomputer künftig in der Lage sein könnten, inaktive Bitcoin-Wallets zu knacken - darunter möglicherweise auch die sagenumwobenen Wallets des Bitcoin-Erfinders Satoshi Nakamoto. "Jede Bitcoin-Adresse mit verlorenem Zugang, einschließlich Satoshis (falls nicht mehr am Leben), wird gehackt und wieder in Umlauf gebracht", schrieb Ardoino am 8. Februar auf der Social-Media-Plattform X. Dennoch gibt der Tether-Chef eine vorläufige Entwarnung: "Quantencomputing ist derzeit …