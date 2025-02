Am Ende schmolzen die Gewinne zwar wieder. Doch zwischenzeitlich schaffte der DAX mit 21.945,57 Punkten ein neues Allzeithoch. Dieses liegt aber nur hauchdünn über der alten Bestmarke. Zum Handelsende behauptete der deutsche Leitindex ein Plus von 0,57 Prozent auf 21.911,74 Punkte. Die neuen Zollpläne von Donald Trump steckte der Index dabei ohne größere Probleme weg.Damit knüpfte er an seine vor dem Wochenende unterbrochene Gewinnserie an. Seit Jahresanfang hat der Deutsche Leitindex mittlerweile ...

