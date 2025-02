Berlin (ots) -Zum ersten Mal haben Wählerinnen und Wähler die Möglichkeit, ihre eigenen Vorstellungen bei den wichtigsten wirtschaftspolitischen Themen mit den Programmen der im Bundestag vertretenen Parteien abzugleichen: Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) hat dafür den "Wirtschaft-O-Mat" entwickelt. In einer Zeit, in der die deutsche Wirtschaft sich in der schwersten Krise seit langem befindet und viele Wähler Sorgen vor persönlichem Abstieg haben, bietet der Wirtschaft-O-Mat als einfach zu bedienendes Online-Tool eine wertvolle Orientierungshilfe."Mit dem Wirtschaft-O-Mat haben wir zielgenau die 25 relevantesten wirtschaftspolitischen Thesen aus fünf Themenblöcken herausgesucht und mit den Wahlprogrammen der Parteien abgeglichen", erklärt INSM-Geschäftsführer Thorsten Alsleben. "Der Wirtschaft-O-Mat fokussiert ausschließlich auf Wirtschaftspolitik, weil das seit Jahren in fast allen Umfragen als wichtigstes Thema genannt wird." Gegenüber anderen Wahlanalyse-Tools wie zum Beispiel den staatlichen Wahl-O-Mat gibt es beim Wirtschaft-O-Mat deutlich passendere Gewichtungen. So kann man auswählen, welche Themen für einen wahlentscheidend sind. Das schließt dann Parteien aus, mit denen es bei weniger wichtigen Themen große Übereinstimmungen gibt, aber bei entscheidenden Fragen keine. Für wen z. B. das Thema Vermögensteuer oder Beibehaltung des Euro wahlentscheidend ist, dem wird die Partei, die die gegenteiligen Forderungen erhebt, als "ausgeschlossen" angezeigt, egal wie hoch sonst die Übereinstimmung ist. "Dadurch ist der Wirtschaft-O-Mat anderen Tools deutlich überlegen, weil die anderen die Ergebnisse ohne diese Gewichtung nicht immer passend abbilden", so Alsleben.Der Wirtschaft-O-Mat basiert auf einer Analyse der Wahlprogramme der acht im Bundestag vertretenen Parteien: SPD, CDU/CSU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, AfD, Die Linke und BSW. Das Tool umfasst fünf zentrale Themenbereiche: Arbeit, Soziales, Steuern, Klima/Energie und Bürokratie/Digitalisierung. Er ist erreichbar unter wirtschaft-o-mat.de.Pressekontakt:Carl-Victor WachsLeiter Kommunikation & Pressesprecherwachs@insm.deT +49 176 616 49 030INSM Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft GmbHGeorgenstraße 22D - 10117 Berlinwww.insm.deHandelsregister Amtsgericht Charlottenburg, HRB 74215BUmsatzsteuerident-Nummer: DE1230523BBVertretungsberechtigter Geschäftsführer: Thorsten AlslebenOriginal-Content von: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39474/5968141