Generative KI befeuert eine neue Welle von Identitätsbetrug, wodurch digitale Sicherheit wichtiger denn je wird. Als Reaktion darauf hat Veridas, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der KI-gesteuerten Identitätsprüfung, eine fortschrittliche Funktion zur Erkennung von Injektionsangriffen eingeführt, um die wachsende Bedrohung durch synthetische Identitäten zu bekämpfen. Diese neue Funktion stärkt die Betrugsprävention, indem sie die Injektionserkennung mit der Lebendigkeitsprüfung bei der Gesichts-, Sprach- und Dokumentenauthentifizierung kombiniert.

Injektionsangriffe: Die versteckte Bedrohung durch digitalen Betrug

Laut dem Veridas Identity Fraud Report 2024 sind in 85 der Fälle von Finanzbetrug inzwischen synthetische Identitäten involviert. Die britische Regierung hat kürzlich Deepfakes zur "größten Herausforderung des Online-Zeitalters" erklärt und damit auf diese wachsenden Risiken hingewiesen. Betrüger schleusen Deepfakes und synthetische Daten direkt in Identitätssysteme ein und umgehen dabei die Gerätesensoren vollständig. Bei der herkömmlichen Betrugserkennung wird nur analysiert, was präsentiert wird (Bilder, Videos oder Stimmen), nicht aber, ob das Gerät kompromittiert ist. Veridas hat sich auf die Präsentationsangriffserkennung (PAD) konzentriert, die gefälschte Bilder, Videos und Stimmen erkennt. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, indem wir die Integrität des Geräts selbst sicherstellen Unsere neue Erkennung von Injektionsangriffen verhindert Betrug an der Quelle und sichert sowohl die biometrischen Eingaben als auch das Gerät, von dem sie stammen.

Injektionsangriffe stellen ein erhebliches Risiko für Millionen von Benutzern und Unternehmen dar. Die traditionelle Betrugsprävention reicht nicht mehr aus, und es sind innovative Lösungen erforderlich, um diesen fortgeschrittenen Bedrohungen zu begegnen.

Veridas' Durchbruch: Fortschrittliche Erkennung von Injektionsbetrug

Seit Jahren ist Veridas führend bei sicheren Onboarding-Lösungen und zeichnet sich durch hervorragende Leistungen in den Bereichen Dokumentenprüfung, Selfie-Authentifizierung und Lebenderkennung aus. Mit der Einführung seiner fortschrittlichen Funktion zur Erkennung von Injection-Angriffen bringt Veridas die Betrugsprävention auf die nächste Stufe.

Diese neue Sicherheitsfunktion überprüft die Authentizität von Geräten während des Onboardings, um KI-gesteuerte Injektionsangriffe zu bekämpfen. Führende Finanzinstitute in Italien, Spanien, den USA und Mexiko nutzen sie bereits, um bisher unentdeckte Betrugsversuche aufzudecken.

"Unsere Technologie ist ein Meilenstein für Unternehmen, die mit den Herausforderungen des Betrugs durch Gen-KI konfrontiert sind. Durch die Einführung der Injektionsbetrugserkennung von Veridas können Unternehmen ihre Abläufe schützen, das Vertrauen der Kunden wahren und die Compliance-Anforderungen sicher erfüllen", sagte Javier San Agustín, CTO bei Veridas.

Über Veridas

Veridas ist ein globaler Anbieter von fortschrittlichen Lösungen für Identitätsprüfung, Biometrie und Betrugsbekämpfung. Seine End-to-End-Services ermöglichen es Unternehmen aus verschiedenen Branchen, sichere und benutzerfreundliche digitale Erfahrungen zu schaffen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250210459780/de/

Contacts:

Juan Campos

PR Manager Veridas

+34 667 245 257

jfcampos@veridas.com