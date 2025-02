EQS-News: ParTec AG / Schlagwort(e): Personalie

ParTec AG: Aufsichtsrat der ParTec AG beschließt vorzeitige Vertragsverlängerung und verkleinert Vorstand Verträge der Vorstandsmitglieder Bernhard Frohwitter, Hans Kilger, Nurcan Rasig und Frank Westermann vorzeitig um fünf Jahre verlängert

Ina Schmitz, Thomas Moschny und Dominik Ulmer scheiden aus dem Vorstand aus München, 10.02.2025 - Der Aufsichtsrat der ParTec AG (ISIN: DE000A3E5A34 / WKN: A3E5A3) hat mit heutigem Beschluss den noch bis Ende Oktober 2025 laufenden Vertrag des Vorstandsvorsitzenden, Bernhard Frohwitter, um weitere fünf Jahre vorzeitig verlängert. Die ebenso bis Ende Oktober 2025 laufenden Verträge von Hans Kilger, Finanzvorstand der ParTec AG, Nurcan Rasig, Vorstand für Sales und Marketing und Frank Westermann, Vorstand HR und Unternehmensentwicklung, wurden gleichzeitig vorzeitig um fünf weitere Jahre bis Ende Oktober 2030 verlängert. Die Vorstandsmandate von Ina Schmitz, Chief Projects and Consulting Officer, Thomas Moschny, Chief HPC Solutions and Chief Technology Officer werden in bestem Einvernehmen nicht verlängert. Ina Schmitz und Thomas Moschny werden vereinbarungsgemäß aus dem Vorstand ausscheiden und zukünftig in die Geschäftsführung der ParTec Modular Computing Lab GmbH & Co. KG mit Sitz in Grünwald wechseln. Der Aufsichtsrat bedankt sich an dieser Stelle für die hervorragende Zusammenarbeit und Leistung der vergangenen Jahre. Prof. Dr. Reimund Neugebauer, Aufsichtsratsvorsitzender der ParTec AG: "Wir freuen uns, dass wir in den nächsten Jahren weiterhin auf die Expertise unseres erfahrenen Vorstands und der neuen Geschäftsführung setzen können. Die ParTec AG ist hervorragend aufgestellt, den eingeschlagenen Wachstumskurs mit voller Kraft und Stabilität weiter zu beschreiten. Mit der Verlängerung der Vorstandsverträge bis 2030 setzen wir ein klares Zeichen für Kontinuität und Verlässlichkeit." Vorstandsvorsitzender Bernhard Frohwitter: "Ich danke dem Aufsichtsrat für das entgegengebrachte Vertrauen und meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen für die konstruktive und zielgerichtete Zusammenarbeit der letzten Jahre. Das starke Team wird auch weiterhin ParTec in eine erfolgreiche Zukunft führen." Dominik Ulmer verlässt im Rahmen der neuen Vorstandsbesetzung die ParTec AG. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Ulmer für seinen Einsatz und wünscht ihm auf seinem weiteren beruflichen und privaten Weg alles Gute. Die Mitglieder des Vorstands bedanken sich für die engagierte und gute Zusammenarbeit in den letzten drei Jahren. Weitere Informationen zu der Vorstandsbesetzung der ParTec finden Sie unter: ParTec Leadership - ParTec Über die ParTec AG: Die ParTec AG ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von KI-Supercomputern auf der Basis ihrer modularen High-Performance Computing (HPC) Systeme und Quantencomputern (QC) sowie der dazugehörigen Systemsoftware. Das Angebot umfasst auch Beratungs- und Supportleistungen in allen Bereichen der Entwicklung, des Baus und des Betriebs dieser modernen Systeme. Das Konzept der dynamischen modularen Systemarchitektur (dMSA) ist das Ergebnis von mehr als zehn Jahren Forschung und wurde von ParTec als neuartiges Systemdesign für massiv-parallele High-Computing-Systeme entwickelt. Die dMSA und die ihr zugrunde liegende ParaStation Modulo Software Suite, die von ParTec entwickelt wurde und gepflegt wird, haben sich besonders für die komplexen Anforderungen massiver Rechenleistung in der Künstlichen Intelligenz bewährt. Weitere Informationen zum Unternehmen und zu den innovativen Lösungen der ParTec AG im Bereich High-Performance Computing und Quantencomputing finden Sie unter www.par-tec.com . Für Investor Relations Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: Anna Lehmann

E-Mail: investor-relations@par-tec.com Telefon: +49 176 640 220 27 edicto GmbH

Doron Kaufmann E-Mail: partec@edicto.de Telefon: +49 69 905 505 51 Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: Dieter Niewierra

Head of Corporate Communications E-Mail: press@par-tec.com Telefon: +49 151 160 444 70



