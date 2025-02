Dubai Electricity and Water Authority PJSC (ISIN: AED001801011) (Symbol: DEWA

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250210590580/de/

HE Saeed Mohammed Al Tayer, MD CEO of DEWA. (Photo: AETOSWire)

Gesamtjahr 2024* Q4, 2024* 30,98 Mrd. AED 15,70 Mrd. AED 7,45 Mrd. AED 3,95 Mrd. AED +6,18 im Jahresvergleich +6,25 im Jahresvergleich +6,13 im Jahresvergleich +11,11 im Jahresvergleich vs. 2023 Umsatz vs. 2023 EBITDA vs. Q4, 2023 Umsatz vs. Q4, 2023 EBITDA *Zahlen sind gerundet. Kennzahlen basieren auf Ist-Zahlen.

Dubai Electricity and Water Authority PJSC (ISIN: AED001801011) (Symbol: DEWA), der exklusive Strom- und Wasserversorger des Emirats Dubai, der an der Dubai Financial Market (DFM) notiert ist, hat heute seine vorläufigen und ungeprüften konsolidierten Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2024 bekannt gegeben. Die DEWA Group verzeichnete einen konsolidierten Jahresumsatz von 30,98 Mrd. AED, ein EBITDA von 15,70 Mrd. AED und einen Nettogewinn nach Steuern von 7,24 Mrd. AED. Für das vierte Quartal 2024 meldete die DEWA Group einen Umsatz von 7,45 Mrd. AED, ein EBITDA von 3,95 Mrd. AED und einen Nettogewinn nach Steuern von 1,76 Mrd. AED.

Die Strategie von DEWA führt zu Rekordergebnissen

Der konsolidierte Jahresumsatz von DEWA stieg 2024 um 6,18 auf 30,98 Mrd. AED, was hauptsächlich auf die steigende Nachfrage nach Strom-, Wasser- und Kühlungsdienstleistungen zurückzuführen ist. Auf vergleichbarer Basis erzielte die DEWA Group eine Steigerung des Jahresgewinns vor Steuern um 1,81 auf 7,98 Mrd. AED.

Übersicht über die jährliche Betriebsleistung:

Im Jahr 2024 erzeugte DEWA 59,19 TWh Strom, was einem jährlichen Anstieg von 5,42 gegenüber den 56,14 TWh im Jahr 2023 entspricht. Insbesondere erzeugte DEWA im Laufe des Jahres 6,62 TWh sauberen Strom, was einer Steigerung von 7,47 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser saubere Strom machte 2024 11,2 des insgesamt erzeugten Stroms aus. DEWA verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg des jährlichen Spitzenbedarfs um 3,4 im Vergleich zu 2023 und erreichte 2024 10,76 GW. Die Produktion von entsalztem Wasser stieg 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 5,0 und erreichte einen Rekordwert von 150,48 Mrd. imperialen Gallonen. Der tägliche Spitzenbedarf an entsalztem Wasser erreichte 455 MIGD, was einem Anstieg von 4,92 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Ende 2024 hatte DEWA 1.270.285 Kundenkonten, was einem Zuwachs von 58.810 Konten im Laufe des Jahres und einer beeindruckenden Steigerung von 4,85 gegenüber dem Vorjahr entspricht.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250210590580/de/

Contacts:

Dubai Electricity and Water Authority

Shaikha Almheiri, +971552288228, shaikha.almheiri@dewa.gov.ae