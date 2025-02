ShadowDragon Horizon Stärkung globaler Ermittlungen auf Spanisch, Französisch, Italienisch und Deutsch sowie in Zukunft in weiteren Sprachen

ShadowDragon, ein führender Anbieter digitaler Ermittlungen und Open-Source-Intelligence-Lösungen (OSINT), gab heute die Einführung von Horizon in mehreren Sprachen bekannt. Ab sofort ist dieses Flaggschiff-Tool das zuvor auf Englisch zur Verfügung stand jetzt auch vollständig auf Spanisch, Französisch, Italienisch und Deutsch verfügbar mit zusätzlichen geplanten Sprachen zur Veröffentlichung in den kommenden Monaten. Durch den Ausbau der Sprachunterstützung wird ShadowDragon das erste Unternehmen der Branche sein, das eine umfassende Suite fortgeschrittener OSINT-Fähigkeiten bietet, die entwickelt wurde, um viele globale Ermittler, Strafverfolgungsbehörden und Geheimdienste zu unterstützen.

"ShadowDragon war schon immer führend bei der Entwicklung robuster OSINT-Lösungen, die mit der heutigen komplexen globalen Landschaft Schritt halten", so Daniel Clemens, CEO und Begründer von ShadowDragon. "Durch die Bereitstellung unserer Lösungen in mehreren Sprachen bekräftigen wir unser Engagement, Ermittlungen, Datenwissenschaftler, Business Intelligence und robuste Due-Diligence-Prozesse auf der ganzen Welt zu unterstützen insbesondere in Regionen, in denen sprachlichen Barrieren die Nutzung von Advanced Data Visualization Tools historisch beeinflusst haben. Wir haben viel Zeit damit verbracht, diese Komponente zu entwickeln, um es Analysten zu ermöglichen, Daten zu sammeln, zu analysieren und zu untersuchen und um alles in ihrer eigenen Sprache wiedergeben zu können."

Warum dies für globale Untersuchungen wichtig ist

Beschleunigte Falllösung

Mit Benutzeroberflächen, Dokumentationen und Arbeitsabläufen, die nun auf Spanisch, Französisch, Italienisch und Deutsch zur Verfügung stehen, können sich örtliche und grenzüberschreitende Ermittlungsteams auf die Sammlung verwertbarer Informationen konzentrieren was zu schnelleren Lösungen führt. Verbesserte Zusammenarbeit über Grenzen hinweg

An internationalen Ermittlungen sind oftmals Partner unterschiedlicher sprachlicher Herkunft beteiligt. Die Harmonisierung von Daten und Arbeitsabläufen in mehreren Sprachen beseitigt Kommunikationshürden, was zu zuverlässigeren Informationen und einer reibungsloseren Zusammenarbeit führt. Branchenweit erster mehrsprachiger OSINT-Marktführer

Als erster OSINT-Anbieter, der seine Kernangebote vollständig in diesen Hauptsprachen lokalisiert, setzt ShadowDragon einen neuen Standard für Zugänglichkeit und Betriebsbereitschaft bei digitalen Ermittlungen.

Engagement für globale Kunden

Diese Einführung unterstreicht das langfristige Engagement von ShadowDragon für die Betreuung eines vielfältigen, internationalen Kundenstamms, der innovative Lösungen erfordert. Die Anwender können sich auf technischen Support in der jeweiligen Sprache, laufende Produktaktualisierungen und umfassende Bildungsressourcen verlassen, um sie zu unterstützen, diese neuen Sprachfähigkeiten vom ersten Tag an optimal zu nutzen.

Über ShadowDragon

ShadowDragon bietet umfassende digitale Tools für moderne Ermittlungen, Open Source Intelligence Sammlungen und maßgeschneidertes Monitoring sowie eine Rechercheplattform für Cyber-Ermittlungsressourcen und Schulungen zur Nutzung durch private Unternehmen, Experten für Informationsbeschaffung, Strafverfolgungsbehörden und Regierungen. Das in den USA ansässige Unternehmen liefert Open-Source-Informationen (OSINT) aus über 200 Netzwerken, darunter Social-Media-Plattformen, Chatrooms, Foren, historische Datensätze und das Dark Web. Das Unternehmen überwacht die Malware-Entwicklung, Dumps von Datenschutzverletzungen und andere Bereiche auf aktive Cyber-Bedrohungen. Diese Datenerfassungs- und Analysetools helfen bei der Abwehr böswilliger Handlungen in der digitalen und physischen Welt. Für weitere Informationen besuchen Sie www.shadowdragon.io. Besuchen Sie das ShadowDragon Trust Center, um Einzelheiten zum strategischen Ansatz des Unternehmens "OSINT for Good" zu erfahren.

Für weitere Informationen zur mehrsprachigen Produktsuite von ShadowDragon oder über kommende Sprachversionen besuchen Sie www.shadowdragon.io

