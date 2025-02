MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Merz/FDP:

"Wenigstens einmal konnten Friedrich Merz und Olaf Scholz in ihrem Kanzlerduell gemeinsam herzlich lachen: als Merz auf die Frage der Moderatorin nach der FDP antwortete, ein Bundestag ohne Liberale wäre "ärmer, aber durchaus lebensfähig". Die Spottlust könnte dem CDU-Chef noch vergehen. Nämlich dann, wenn die Wähler in ihrer Hexenküche am 23. Februar ein so unbekömmliches Ergebnis zusammenbrauen, dass die Union danach eine Albtraum-Koalition mit SPD und Grünen eingehen muss. Darauf liefern aktuelle Meinungsumfragen immer mehr beunruhigende Hinweise: Gelingt der Linken und dem BSW knapp der Sprung ins Parlament und schneiden SPD und Grüne annähernd gleich stark ab, ist der Ernstfall da, dass es für ein Zweierbündnis vermutlich nicht mehr reicht. Mit seinen Attacken auf die FDP geht der Oppositionsführer nun schon zum zweiten Mal "all in". Doch auch dieser Plan ist hochriskant."/DP/jha