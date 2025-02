(In der Überschrift wurde ein Tippfehler entfernt.)

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum TV-Duell:

"Was fehlt, ist der Blick nach vorn. Warum Merz und Scholz nicht von sich aus über Bildung, Innovation, Künstliche Intelligenz (KI) und Forschung sprachen, bleibt ein Rätsel. Ein Kanzler sollte eine Vision für das Land entwickeln und die geopolitischen Entwicklungen in den Blick nehmen. Die beiden Weltwirtschaftsgorillas USA und China verteilen gerade den Hightech-Wohlstand der Zukunft. Europa steht nur am Rand, auch wenn es vom "AI Action Summit" in Paris Botschaften gibt, doch in den Wettbewerb einzutreten. Unsere Autoindustrie sucht Wege aus der Krise, und andere verdienen bald viel Geld mit Biotechnologie, Robotik oder Quantencomputern. So kann es nicht weitergehen. Doch während US-Präsident Trump voll auf KI setzt, ist sie Merz und Scholz in einer so wichtigen Debatte kein Wort wert. Ebenso wenig geben sie eine Antwort auf die Frage, wie wir all die klugen Köpfe aus dem Ausland dafür gewinnen wollen, in Deutschland zu arbeiten."/DP/jha