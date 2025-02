Auch in diesem Jahr ist die Italian Trade Agency (ITA) mit einem Gemeinschaftsstand auf der BIOFACH vertreten. Hier werden in diesem Jahr 65 Produktionsbetriebe aus fast ganz Italien zeigen, was sie an Neuheiten zu bieten haben. Das Spektrum der teilnehmenden Firmen reicht vom etablierten Traditionsunternehmen bis hin zum Newcomer auf internationalem Parkett. Viele der...

Den vollständigen Artikel lesen ...