BYD setzt voll auf autonomes Fahren. Bei der Vorstellung der neuen Technologie am Montag in Shenzen hat der chinesische Tesla-Herausforderer eine massive Erweiterung seiner intelligenten Fahrsysteme bekannt gegeben. Die Aktie steht kurz vor dem Break des bisherigen Allzeithochs bei 333,00 Hongkong-Dollar.Dieses Jahr "wird das erste Jahr des intelligenten Fahrens für alle", sagte der BYD-Gründer Wang Chuanfu während einer Veranstaltung im der Hauptsitz des Unternehmens in Shenzhen. "Es wird ein Muss ...

