HAMBURG, Deutschland, Feb. 11, 2025, die intelligente Plattform für Commerce Advertising, hat den Commerce Advertising Report 2025 veröffentlicht. Die Ergebnisse demonstrieren: Die Branche ist auf Wachstumskurs. Mehr als die Hälfte der befragten Publisher, Advertiser und Netzwerke plant, ihre Budgets im Jahr 2025 zu erhöhen - vor allem durch generative KI, neue Monetarisierungsmodelle und die Expansion in zusätzliche Märkte.

Der Report zeigt: KI verändert grundlegend, wie Menschen nach Produkten suchen. Technologien wie SearchGPT machen die Suche persönlicher, intuitiver und effizienter - mit weitreichenden Folgen: Fast 30 % der befragten Experten erwarten, dass KI mindestens 20 % ihres Website-Traffics beeinflussen wird. Damit wird klar: Die Zukunft der Produktsuche wird durch KI mitbestimmt - und bringt zugleich Herausforderungen in puncto Vertrauen, Privatsphäre und klassische Suchmethoden mit sich.

Weitere Kernergebnisse des Reports:

Influencer auf Erfolgskurs: Influencer-Marketing gehört zu den Top-Trends und den wachstumsstärksten Kanälen. Der Erfolg hängt von einer Kombination aus Reichweite, Engagement, Kosteneffizienz und datengetriebenen Insights ab.

Influencer-Marketing gehört zu den Top-Trends und den wachstumsstärksten Kanälen. Der Erfolg hängt von einer Kombination aus Reichweite, Engagement, Kosteneffizienz und datengetriebenen Insights ab. Branchenoptimismus trotz globaler Unsicherheiten: Fast 80 Prozent der Befragten blicken zuversichtlich in die Zukunft; knapp die Hälfte generiert bereits mindestens 20 Prozent ihres Umsatzes durch Commerce Advertising.

Fast 80 Prozent der Befragten blicken zuversichtlich in die Zukunft; knapp die Hälfte generiert bereits mindestens 20 Prozent ihres Umsatzes durch Commerce Advertising. Wachstumschancen 2025: Als die drei größten Wachstumstreiber werden "Neue Monetarisierungsmodelle", "Generative KI" und die "Expansion in neue Märkte" genannt.

Als die drei größten Wachstumstreiber werden "Neue Monetarisierungsmodelle", "Generative KI" und die "Expansion in neue Märkte" genannt. Shoppable Video als Umsatzbooster: Shoppable Video Content und spezialisierte Nischenplattformen werden als die aufstrebendsten Wachstumskanäle identifiziert.

Shoppable Video Content und spezialisierte Nischenplattformen werden als die aufstrebendsten Wachstumskanäle identifiziert. Herausforderungen für weiteres Wachstum: Advertiser sehen die größte Hürde in der Partnergewinnung und -diversifizierung, während Publisher vor allem Tracking & Attribution sowie begrenzte interne Ressourcen nennen.



Dave Reed, CEO von mrge, kommentiert: "Commerce Advertising entwickelt sich rasant weiter - und die Branche erkennt das enorme Wachstumspotenzial. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten planen die meisten Unternehmen eine Budgeterhöhung. Der Schlüssel liegt weiterhin darin, Käufer im richtigen Moment mit dem passenden Angebot zu erreichen. Bei mrge setzen wir auf eine intelligente, ganzheitliche Plattform, die Publisher, Advertiser und Konsumenten gleichermaßen unterstützt und nachhaltiges Wachstum ermöglicht."

Den vollständigen Report mit allen Trends und Insights gibt es hier: mrge.com/report

Über mrge

mrge, die intelligente Plattform für Commerce Advertising, verbindet mehr als 5.500 Publisher, 55.000 Advertiser und 100 Netzwerke in über 160 Ländern. Durch die Verschmelzung intelligenter Tools, Technologien und Formate bringt mrge Kampagnenbotschaften näher an den Content heran und schafft so Mehrwert für Publisher, Advertiser und Nutzer gleichermaßen. mrge bündelt die Stärken von fünf marktführenden Unternehmen: digidip, das sich auf Premium-Publisher mit hohem Traffic konzentriert, MaxBounty, Netzwerk mit Fokus auf direkten Partnerschaften, shopping24, das Lösungen für Produktempfehlungen anbietet, SourceKnowledge, als CPC-Plattform etabliert, und Yieldkit, das eine hohe Reichweite und Performance bietet. mrge wird von der Private-Equity-Investmentgruppe Waterland als Mehrheitseigner unterstützt und von CEO Dave Reed, CTO Nils Grabbert, CFO Michael Schambach und CRO Justin Kuykendall geleitet. mrge hat Büros in Hamburg, Berlin (beide Deutschland) sowie Montreal und Ottawa (beide Kanada) und beschäftigt mehr als 160 Mitarbeitende.

