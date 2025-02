Bucharest, Rumänien (ots/PRNewswire) -Morphosis Capital Partners BV, ein Wachstumskapitalfonds, gibt die Auflegung von Morphosis Capital Fund II, seinem zweiten Investmentfonds, mit einem zugesagten Kapital von über 100 Millionen Euro bekannt. Das ist doppelt so viel wie bei der ersten Zusage, die bei 50 Millionen Euro lag. Dieser neue Fonds zielt darauf ab, das Wachstum von KMU in Rumänien und der Region in Schlüsselsektoren wie Gesundheitswesen, B2B-Dienstleistungen, Konsumgüter und Einzelhandel sowie Nischenproduktion zu unterstützen."Aufbauend auf dem Erfolg unseres ersten Fonds, mit dem wir sechs strategische Akquisitionen in wachstumsstarken Sektoren getätigt haben, stellt die Auflegung unseres zweiten Fonds einen entscheidenden Schritt in unserer Wachstumsstrategie dar. Mit dem doppelt so großen Morphosis Capital Fund II verfügen wir über die notwendigen Ressourcen, um unternehmerische Unternehmen in Rumänien und der Region weiter zu unterstützen. Indem wir sowohl organisches Wachstum als auch Fusions- und Übernahmestrategien vorantreiben, werden wir Unternehmen dabei helfen, schnell zu skalieren, ihr volles Potenzial zu entfalten und die langfristige Entwicklung des unternehmerischen Ökosystems in ganz Mittel- und Osteuropa voranzutreiben. Der Erfolg unseres ersten Fonds, der durch einen Voll-Exit und zwei Teil-Exits eine IRR von über 30 % erzielte, bildet eine solide Grundlage für Fonds II. Während unser erster Fonds heranreift, sind wir zuversichtlich, weitere profitable Exit-Möglichkeiten zu identifizieren, die unsere Position als vertrauenswürdiger Partner sowohl für unsere Portfoliounternehmen als auch für unsere Investoren stärken werden, während wir unsere Mission fortsetzen, innovative Unternehmen durch den Fonds II zu identifizieren und mit ihnen zusammenzuarbeiten", sagte Andrei Gemeneanu, Managing Partner bei Morphosis Capital.Mit seinem zweiten Fonds will Morphosis Capital 9-10 Investitionen tätigen, die sich jeweils auf 10-15 Millionen Euro belaufen. Zum Vergleich: Der erste Fonds realisierte 6 Investitionen mit einer Ticketgröße zwischen 5 und 10 Millionen Euro. Die Strategie des Fonds II wird sich in erster Linie auf Unternehmen in Rumänien konzentrieren, aber auch auf andere Länder in der Region wie Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Polen, die Slowakei und Slowenien. Der Fonds zielt auf Unternehmen mit einem EBITDA zwischen 1 und 5 Millionen Euro ab, wobei der Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen, entweder unabhängig oder zusammen mit Co-Investoren, Priorität hat. Dies ist das erste Mal, dass Morphosis Capital eine regionale Expansionsstrategie verfolgt, da der Fonds I ausschließlich auf Investitionen in Rumänien ausgerichtet war. Um diese neue Strategie umzusetzen, wurden zusätzliche Rekrutierungsbemühungen unternommen und die Größe des Teams von 8 auf 12 Mitglieder im Jahr 2024 erhöht. Das nahezu verdoppelte Fondsvolumen und die Ticketgröße von Fonds I zu Fonds II spiegeln die solide Performance von Fonds I wider, die das Engagement und das Vertrauen der Anleger deutlich erhöht und den Fondsmanager weiter als führenden Akteur in diesem Sektor etabliert hat.Bei der Auswahl der Portfoliounternehmen zielt Morphosis Capital auf Unternehmen ab, die in wachsenden Märkten und fragmentierten Branchen tätig sind und über ein Skalierungspotenzial durch organisches Wachstum oder Buy & Build-Strategien verfügen. Der Fonds bevorzugt außerdem Unternehmen mit einer starken Finanzleistung, einer soliden Unternehmenskultur und Aussichten auf Fusionen und Übernahmen, die den Anlegern Ausstiegsmöglichkeiten bieten.Der Morphosis Capital Fund II hat bereits zwei Investitionen getätigt, die erste in die Mark Twain International School (MTIS), die erste private Bildungseinrichtung in Rumänien mit einem dualen Lehrplan. Die zweite Investition wurde kürzlich mit dem Supermarkt La Cocos, einem lokalen Einzelhändler, im Dezember 2024 abgeschlossen.Morphosis Capital Partners BV wird durch den National Recovery and Resilience Plan und den InvestEU-Fonds der Europäischen Union kofinanziert, eine vom Europäischen Investitionsfonds verwaltete Initiative zur Unterstützung von Investitionsfonds. Der EIF, der als Ankerinvestor für den ersten Fonds von Morphosis Capital fungierte, spielt weiterhin eine zentrale Rolle bei der Förderung des Wachstums von KMU in Rumänien und der gesamten Region. Neben der Unterstützung durch den EIF hat Morphosis Capital auch Kapital von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und eine Zusage der International Finance Corporation erhalten. Damit ist Morphosis Capital der erste Private-Equity-Fonds mit Schwerpunkt Rumänien, der sich Kapital von allen drei großen internationalen Finanzinstituten gesichert hat.Der Fonds hat auch das Vertrauen lokaler und internationaler Family Offices wie der in Belgien ansässigen Vybros Capital Partners und Inspire Asset Management gewonnen und damit seine Investorenbasis weiter diversifiziert.Diese Maßnahme wird von der Europäischen Union - NextGenerationEU - mit finanzieller Unterstützung der rumänischen Regierung im Rahmen des Eigenkapitalfonds für den Wiederaufbau Rumäniens finanziert und profitiert von der Unterstützung der Europäischen Union im Rahmen des InvestEU-Fonds.