Zürich - Wyden, der Technologieanbieter für den institutionellen Handel mit digitalen Assets, gibt bekannt, dass Rémy Schimmel Maillet-Contoz als Chief Financial Officer in den Vorstand und das Führungsteam berufen wurde. Die Ernennung zum CFO ist seit dem 10. Februar 2025 wirksam. Die Besetzung des Postens geht einher mit der strategischen globalen Expansion von Wyden in den kommenden Jahren. In der Funktion des CFO wird Rémy Schimmel Maillet-Contoz ...

