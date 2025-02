Frankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstagmorgen zurückhaltend in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 21.925 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag."Der Dax ist aktuell der Börsenstar des Jahres", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Betrachtet man die Schlusskurse, hat der Dax gestern Allzeithoch Nummer 13 in diesem Jahr markiert. Zum Vergleich: Im gesamten 2. Halbjahr 2024 waren es 15 Rekordhochs.""Gleichzeitig steigt die Bewertung immer weiter an. Das KGV steht so hoch wie zuletzt im Jahr 2021 und damit mehr als zwei Punkte über dem 10-Jahres-Durchschnitt. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis liegt jetzt 15 Prozent oberhalb des 10-Jahres-Mitelwerts."Die Zölle auf Stahl und Aluminium kommen. "Nach dem die Börsen gestern noch abgewartet haben, darf man jetzt die Frage stellen, ob diese Zölle tatsächlich schon eingepreist sind." Die Börsen malten aktuell ein extrem optimistisches Bild aus einer boomenden Wirtschaft bei einer gleichzeitig weiter fallenden Inflationsrate. In Verbindung mit den hohen Bewertungen sei die Situation an den Börsen aktuell nicht ungefährlich."Bislang sind es nur einzelne Märkte, die von den Anlegern fallen gelassen werden. Das gilt beispielsweise für Indonesien. Dort hat der Jakarta Stock Price Index heute ein 3-Jahres-Tief erreicht. Die USA sind der zweitwichtigste Exportmarkt für Produkte aus Indonesien. Und Stahl zählt zu den wichtigsten Exportwaren", sagte Altmann.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen kaum verändert: Ein Euro kostete 1,0307 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9702 Euro zu haben.