Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die türkische Notenbank hat im Januar den Leitzins zum zweiten Mal in Folge um 250 Basispunkte auf nun 45,00% gesenkt, so die Analysten der DekaBank.Es sei zu erwarten, dass die Lockerung der Geldpolitik über den gesamten Jahresverlauf fortgesetzt werde, wobei es ab diesem Jahr nicht mehr wie in der Vergangenheit zwölf, sondern nur noch acht Sitzungen des geldpolitischen Komitees gebe. Ein Störfaktor sei der hohe Inflationsdruck im Januar: Die Preise hätten gegenüber dem Dezember um 5,0% zugelegt. Da der Januar aber vor allem wegen der Anpassung administrierter Preise regelmäßig ein Monat mit hohem Inflationsdruck sei, sei die Jahresveränderungsrate sogar leicht zurückgegangen, von 44,4% auf 42,1%. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...