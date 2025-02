Karlsruhe (ots) -Ohne den realen Wärmebedarf eines Gebäudes zu kennen, können Heizsysteme nicht effizient arbeiten. Energieverschwendung und unnötige CO2-Emissionen werden unvermeidlich. Das Karlsruher PropTech-Start-up Sensaru bietet nun eine Lösung: Ein smartes Optimierungssystem, das Heizungsanlagen flexibel an den tatsächlichen Wärmebedarf eines Gebäudes anpasst.Das System besteht aus den zwei neuen Sensoren ThermaSense und Optimizer, die gemeinsam mit der KI-gestützten Cloud-Technologie eine dynamische und damit energieeffizientere Heizungsregelung ermöglichen. Immobilienunternehmen können so den Energieverbrauch um bis zu 20 Prozent senken und CO2-Emissionen erheblich reduzieren."Mit unserem System kombinieren wir KI-basierte Analyse mit intelligenter Sensorik, um Heizungsanlagen in Echtzeit präzise anzupassen. Das ermöglicht unseren Kunden nicht nur nachhaltigere Betriebsweisen, sondern auch spürbare wirtschaftliche Vorteile", erklärt Matthias Zeh, CEO von Sensaru.So funktioniert das KI-gestützte OptimierungssystemDas System verbindet präzise Sensordaten mit KI-gestützter Steuerung, um Heizsysteme dynamisch an den echten Wärmebedarf von Gebäuden anzupassen. Der Ablauf lässt sich in die folgenden Schritte unterteilen:1. Sensorische Datenerfassung durch ThermaSense und Optimizer: Der ThermaSense misst den Durchfluss von warmem Wasser und liefert präzise Daten über den Wärmeverbrauch des Gebäudes. Der Optimizer erfasst im ersten Schritt die Außentemperatur. Beide Sensoren senden die erfassten Messdaten in Echtzeit über das Gateway an die Sensaru-Cloud.2. Datenverarbeitung in der Cloud: Die Cloud verarbeitet die Messwerte und ergänzt sie durch externe Daten wie Wettermodelle, um ein umfassendes Bild des Energiebedarfs zu erstellen.3. KI-gestützte Analyse und Steuerung: Auf Basis der gesammelten Daten berechnet die KI die optimalen Einstellungen für die Heizungsanlage. Die Regelalgorithmen passen die Heizungsregelung kontinuierlich und flexibel an den echten Energiebedarf des Gebäudes an.4. Dynamische Regelung durch den Optimizer: Die Cloud übermittelt die berechneten Steuerwerte an den Optimizer. Der Optimizer simuliert daraufhin eine optimierte Außentemperatur, um die Heizungsanlage möglichst energieeffizient zu betreiben. Das Ergebnis: Geringerer Energieverbrauch und reduzierte CO2-Emissionen - ohne den Wohnkomfort zu beeinträchtigen.Nahtlose Integration und einfache InstallationEin wesentlicher Vorteil des Sensaru-Systems ist seine einfache Nachrüstbarkeit. Die Lösung ist mit allen gängigen Heizungsanlagen kompatibel. Sollte das System einmal deaktiviert werden, arbeitet die Heizungsanlage nach dem alten Regelprinzip weiter. Dies gibt Immobilienverwaltern maximale Sicherheit beim Einsatz der Technologie.Die Installation ist schnell und unkompliziert umsetzbar: ThermaSense und Optimizer werden direkt an den Heizungsrohren bzw. am Außentemperatur-Fühler befestigt und damit an die bestehende Regelung angebunden. Nach der Verbindung zur Cloud sind die Sensoren sofort einsatzbereit.Das System ist ab sofort verfügbar und eignet sich besonders für Immobilienverwalter und Asset-Manager, die die Energieeffizienz ihrer Gebäude steigern und CO2-Emissionen sowie Kosten reduzieren möchten.Über SensaruDie Sensaru GmbH mit Sitz in Karlsruhe ist ein PropTech-Start-up, das sich auf die Digitalisierung und Effizienzsteigerung von Heizungssystemen spezialisiert hat. Durch einfach zu installierende Sensoren und eine KI-gestützte Cloud-Lösung ermöglicht Sensaru Immobilienunternehmen, ihre Heizungsanlagen vollautomatisch zu optimieren, Betriebskosten zu senken und CO2-Emissionen zu reduzieren - für ein nachhaltiges urbanes Zusammenleben.Weiterführende Informationen: www.sensaru.comPressekontakt:Sensaru GmbHNatascha KochE-Mail: presse@sensaru.comTelefon: +49 7231 123456Original-Content von: Sensaru GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173987/5968315