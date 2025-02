Der IT-Dienstleister Cancom verzeichnete im vergangenen Geschäftsjahr eine durchwachsene Entwicklung. Während der Konzernumsatz beachtlich um 14 Prozent auf 1,74 Milliarden Euro kletterte und damit das obere Ende der Prognose streifte, zeigte sich beim operativen Ergebnis ein anderes Bild. Das EBITDA sank im Vergleich zum Vorjahr um mehr als zwei Prozent auf 113,1 Millionen Euro und erreichte damit nur knapp die im November nach unten korrigierte Prognosespanne von 112 bis 130 Millionen Euro. Besonders erfreulich entwickelte sich hingegen der operative Cashflow, der sich mit 192,9 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelte.

Herausforderndes Marktumfeld belastet Margenstärke

Die verhaltene Entwicklung der Ergebnismarge lässt sich hauptsächlich auf das schwierige Marktumfeld zurückführen. Insbesondere die angespannte Haushaltslage im öffentlichen Sektor, der zu den Hauptkundensegmenten des Unternehmens zählt, sowie die allgemeine Wirtschaftsschwäche in Deutschland und Europa dämpften die Nachfrage spürbar. Die Börse reagierte dennoch gelassen auf die Geschäftszahlen - die Aktie bewegte sich am Handelstag leicht im Plus und notierte bei 25,34 Euro. Analysten sehen für das Wertpapier weiteres Potenzial und gehen im Durchschnitt von einem fairen Wert von 29,20 Euro aus.

