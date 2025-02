Der französische Luxusgüterkonzern Kering verzeichnete im vierten Quartal 2024 einen deutlichen Umsatzrückgang, konnte aber dennoch die Erwartungen der Analysten übertreffen. Mit einem Gesamtumsatz von 4,39 Milliarden Euro lag das Unternehmen zwar 12 Prozent unter dem Vorjahresniveau, übertraf jedoch die prognostizierten 4,23 Milliarden Euro. Besonders die Hauptmarke Gucci bereitete Sorgen mit einem drastischen Umsatzeinbruch von 24 Prozent auf 1,92 Milliarden Euro. Diese Entwicklung wurde von den Anlegern jedoch weniger kritisch aufgenommen als erwartet, was sich in einem Kursanstieg von über 5 Prozent an der Pariser Börse widerspiegelte.

Positive Signale aus dem Markenportfolio

Ermutigende Zeichen kamen von anderen Marken des Konzerns. Bottega Veneta überzeugte mit einem organischen Wachstum von 12 Prozent, während Saint Laurent trotz eines Rückgangs von 8 Prozent die Erwartungen übertraf. Die Sparte "Other Houses" mit Marken wie Balenciaga verzeichnete lediglich einen Rückgang von 4 Prozent, deutlich besser als die prognostizierten minus 11 Prozent. Der Konzern generierte einen Free Cashflow von 1,4 Milliarden Euro und plant, eine Dividende von 6 Euro je Aktie auszuschütten. Die Unternehmensführung zeigt sich für die kommenden Perioden vorsichtig optimistisch und sieht Anzeichen einer Stabilisierung, die als Grundlage für künftiges Wachstum dienen soll.

