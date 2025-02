Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Die ISLE 2025, Asiens größte Ausstellung für intelligente Displays und integrierte Systeme, findet vom 7. bis 9. März 2025 im Shenzhen World Exhibition & Convention Center (SHENZHEN WORLD) statt.Die ISLE 2025 findet in Shenzhen statt, das als weltweites Drehkreuz für Forschung und Entwicklung sowie Produktion von LED-Displays und integrierten Systemprodukten bekannt ist. Auf einer Ausstellungsfläche von 80.000 Quadratmetern werden mehr als 1.000 Aussteller online und vor Ort erwartet.Die dreitägige Veranstaltung wird die neuesten Technologien und innovativen Errungenschaften in Fachbereichen wie Display-Technologie und unterstützende Ausrüstung, Produkte der LED-Industriekette, Audio-Video-Integration sowie die Integration und Anwendung von Ton, Licht und Bild umfassend präsentieren und Innovationen führender Marken wie Leyard, Absen, Unilumin, LEDman, AOTO, LianTronics, BOE, Skyworth, Hisense, Novastar, Cedar usw. hervorheben.Gloshine, der Marktführer im Bereich Vermietung, wird auf einer 1000 Quadratmeter großen Fläche eine aufsehenerregende "YUE Glamour Gloshine"-Live-Show für Bühnenbildner und Systemintegratoren präsentieren. Dabei wird das ständig wachsende Angebot an LED-Displays, 3D-Displays, die mit bloßem Auge betrachtet werden können, transparenten Displays, LED-Kugeln und 360°-Immersionsdisplays vorgestellt.In speziellen Bereichen für Micro-LED, Smart City Display und Virtual Production werden Hunderte neuer Produkte von Herstellern von LED-Displays (XR-Bühnen, Small-Pitch-, transparente, bodenmontierte, ungleichmäßige und intelligente interaktive Bildschirme), professioneller Bühnenausstattung, AV-Systemen, kommerziellen Displays (VR/AR/MR- und 3D-Anwendungen), LED-Beleuchtung, audiovisueller Integration und Anwendungen vorgestellt.Plan der Ausstellungshalle der ISLE 2025:Display-Technologie und -Partner, Integration von Licht, Audio-Video und Kommunikation (Halle 5) (Halle 5)Display-Technologie und -System sowie unterstützende Ausrüstung (Hallen 6, 7 & 8)Für Updates folgen Sie der ISLE bitte unter:ISLE Facebook: https://www.facebook.com/isleshenzhenISLE LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/international-smart-display-and-integrated-system-exhibition-shenzhen-3a6a6a10a/ISLE YouTube: https://www.youtube.com/@ISLEOfficialAccISLE Twitter: https://x.com/ISLEOfficialAccBitte besuchen Sie https://www.isle.org.cn/?lang=en&locale=en, um sich für die ISLE2025 zu registrieren und die neuesten Informationen abzurufen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2616245/image.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2616240/ISLE_2025_exhibition_hall_layout.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/eroffnung-der-isle-2025-am-7-marz-globales-drehkreuz-fur-innovation-und-produktion-von-led-displays-und-integrierten-systemen-302373286.htmlPressekontakt:Liuxiang,1014734924@qq.comOriginal-Content von: ISLE 2025, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178632/5968337