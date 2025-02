Altenholz (ots) -Unter dem Motto "Digitale Ökosysteme" findet am 6. März 2025 die 13. Dataport Hausmesse statt. Die Messe dient als Forum für IT- und Verwaltungsexpert*innen aus Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltung und ist Plattform für den Austausch mit den IT-Expert*innen von Dataport. Sie gilt als größter Branchentreff Norddeutschlands.Dataport Hausmesse 2025 -Digitale Ökosysteme gestalten6. März 20259 bis 17 UhrMesseHalle SchnelsenMit der Hausmesse verfolgt Dataport nicht nur das Ziel, Strategien und Lösungen für die Verwaltungsdigitalisierung zu präsentieren, die einfach und schnell (nach)genutzt werden können. Mit der Hausmesse schafft Dataport einen Raum für den Austausch von Wissen und die Vernetzung der beteiligten Akteure.Themenschwerpunkte der Dataport Hausmesse sind:- Automatisierung und künstliche Intelligenz: Wie Algorithmen und KI dazu beitragen, dem Fachkräftemangel zu begegnen und Prozesse effizienter zu gestalten.- Cloud: Wie Cloud-Angebote dabei helfen, zentrale Lösungen für die öffentliche Verwaltung einheitlich und skalierbar bereitzustellen.- Datenschutz und IT-Sicherheit: Wie aus Herausforderungen wie Datenschutzrichtlinien und Sicherheitsanforderungen usw. Chancen für die digitale Verwaltung werden.- Digitale Verwaltung: Was erforderlich ist auf dem Weg zur medienbruchfreien und bürgerfreundlichen Verwaltung (as a Service).Über allem steht dabei die Frage, wie wir für eine einheitlichere Verwaltungs-IT sorgen können. Eine IT, die Ende-zu-Ende digitalisiert ist und die Verwaltung gleichzeitig durch Automatisierung entlastet. "Verwaltung-as-a-Service" (VaaS) heißt die Zukunftsvision, die Dataport dazu verfolgt. Dabei geht es darum, Lösungen von Verwaltungsleistungen von Beginn an digital Ende-zu-Ende zu denken, zu entwickeln und Abläufe durch den Einsatz moderner Technologien wie KI soweit wie möglich zu automatisieren.Eine Grundvoraussetzung für VaaS ist eine erfolgreiche Cloudifizierung. Wie wir dies bei Dataport bereits umsetzen und was auch an anderer Stelle dazu noch alles zu leisten ist, diskutieren Christian Pfromm (CDO Hamburg), Martin Schallbruch (govdigital) und Dr. Johann Bizer (Dataport).Das Programm und die Namen weiterer Speaker*innen und Panelisten finden Sie hier. (https://veranstaltungen.dataport.de/Hausmesse/Programm/2025) Sie können sich unter diesem Link auch anmelden. Die Teilnahme ist kostenfrei.Pressekontakt:Britta Heinrich, PressesprecherinDataport AöRBillstraße 8220539 HamburgE-Mail: Britta.Heinrich@dataport.deTelefon: 040 42846-3047Mobil: 0171 3342284Original-Content von: Dataport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118338/5968404