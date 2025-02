Potsdam (ots) -Mit geringem Aufwand hohe Provisionen erzielen - im Vertrieb digitaler Dienstleistungen ist das möglich. Damit der Einstieg leicht gelingt, hat Marcel Scholz ein Coaching entwickelt, das sich an alle wendet, die ein einträgliches Zweiteinkommen aufbauen möchten. Hier erfahren Sie, wie das Coaching-Programm für Remote-Tele-Sales aufgebaut ist und welche Erfolge damit möglich sind.Immer mehr Angestellte sind an einer Nebentätigkeit interessiert, mit der sie ihre finanzielle Situation nachhaltig verbessern können. Das Problem ist allerdings, dass der zeitliche Aufwand nicht allzu hoch ausfallen darf und niemand am Nachmittag von einem Büro ins nächste fahren möchte. Wenn es um Flexibilität in allen Bereichen geht, bieten sich natürlich die Remote-Tele-Sales an, die sich bequem von zu Hause aus erledigen lassen und zeitlich anpassungsfähig sind. Viele winken bei dem Begriff aber müde ab, weil sie glauben, dass sie dabei Mobilfunkverträge, Kreditkarten oder Zeitschriftenabonnements verkaufen müssen. "Tatsächlich wissen die meisten gar nicht, dass Verkaufsgespräche auch im Premiumsektor häufig über das Telefon oder Video-Calls abgewickelt werden", sagt Vertriebscoach Marcel Scholz. "Dadurch entgehen ihnen die hohen Provisionen, die in diesem Bereich gezahlt werden. Dazu kommt, dass es beim Verkauf digitaler Dienstleistungen nicht um Kaltakquise, sondern um potenzielle Kunden geht, die ihr grundsätzliches Interesse bereits signalisiert haben.""Klar sollte allerdings sein, dass mit der Höhe der Provisionen auch die Anforderungen steigen. Die Auftraggeber erwarten Fähigkeiten, die ihren hochpreisigen Angeboten entsprechen. Daher ist eine solide Ausbildung dringend zu empfehlen", fügt der Vertriebsexperte hinzu. Mit seinem Coaching-Programm für Remote-Tele-Sales bietet Marcel Scholz eine solche Ausbildung an und wendet sich damit an Erwachsene jeglichen Alters, die Lernbereitschaft und Engagement mitbringen. Die Schulung ist speziell auf den Verkauf digitaler Dienstleistungen von Beratern, Coaches und Agenturen ausgerichtet, eignet sich für den nebenberuflichen Einstieg und kann ohne Vorkenntnisse absolviert werden. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Vertrieb, die auch die Entwicklung eigener Vertriebsstrategien umfasst, zeigt Marcel Scholz den Teilnehmern seines Coachings, wie sie sich im Premiumbereich etablieren und langfristig hohe Provisionen erzielen.Fähigkeiten und Verdienst: Marcel Scholz erklärt, was den Verkauf digitaler Dienstleistungen ausmacht"Im Bereich der digitalen Dienstleistungen werden Provisionen gezahlt, die zwischen 10 und 20 Prozent liegen", berichtet der Vertriebsexperte. "Das bedeutet, dass ein Abschluss einen Verdienst von 300 bis 500 Euro einbringt. Dabei dauert ein Verkaufsgespräch in der Regel 45 bis 60 Minuten. Wenn wir annehmen, dass der nebenberufliche Vertriebler zwei Gespräche am Tag führt und dabei eins erfolgreich abschließt, kann sich jeder leicht ausrechnen, was finanziell möglich ist." Die Provision gibt es allerdings nicht ohne Gegenleistung, und ein Verkaufsgespräch ist im Premiumbereich durchaus anspruchsvoll: Es müssen alle relevanten Aspekte der Dienstleistung ausführlich erläutert und die Bedenken potenzieller Kunden auf saubere Weise ausgeräumt werden. Verkaufsdruck oder unseriöse Techniken sind an dieser Stelle nicht gefragt, vielmehr versteht sich der Verkäufer als Berater, der die Kunden sanft bis zum Abschluss begleitet.Damit das den Einsteigern auf Anhieb gelingt, lernen sie im Coaching von Marcel Scholz, wie sie gut strukturierte Verkaufsgespräche führen und eine Beziehung zum Kunden aufbauen, um eine Vertrauensbasis zu schaffen. Es ist ein Lernprozess, in den der Coach immer wieder eingreift, damit die Teilnehmer schnell zum Ziel gelangen. Im Mittelpunkt der Ausbildung stehen neben handfestem Vertriebswissen auch Fragen der richtigen Denkweise und die Entwicklung der nötigen Soft Skills. Ergänzt wird das Programm durch praxisnahe Übungen, wobei Marcel Scholz jeden einzelnen Teilnehmer individuell unterstützt und mit regelmäßigem Feedback auf den richtigen Weg bringt. "Ein erfolgreicher Vertriebler muss nicht besonders extrovertiert sein", betont er. "Vielmehr kommt es im Gespräch in erster Linie darauf an, aufmerksam zuzuhören. Wir bringen den Teilnehmern bei, wie Kommunikation funktioniert. Sie sollten vor allem Motivation und Engagement mitbringen."Vertriebswissen auf Expertenniveau: Das Coaching von Marcel Scholz für erfolgreiche Auftragsgewinnung und NetworkingDas Coaching-Programm besteht aus einem 17-stündigen Videokurs, der den Teilnehmern wichtiges Vertriebswissen vermittelt, sie in die richtige Denkweise einführt und ihnen zeigt, wie sie entscheidende Soft Skills entwickeln können. Bei offenen Fragen oder spezifischen Themen steht Marcel Scholz persönlich über WhatsApp zur Verfügung, um individuell zu unterstützen. Zusätzlich dienen regelmäßige Live-Calls dazu, strategische Themen zu vertiefen. Nach Abschluss des Kurses können die Teilnehmer ihre Fähigkeiten in der Einwandbehandlung und Gesprächsstrukturierung weiter ausbauen, indem sie mit einem Partner auf dem Übungs-Server üben.Auch bei der Auftragsgewinnung lässt Marcel Scholz seine Teilnehmer nicht allein: Er gibt praxisorientierte Tipps, wie man sich erfolgreich bei interessanten Auftraggebern bewirbt, und stellt sein umfangreiches Netzwerk zur Verfügung. Ein weiteres Ziel des Programms ist der Aufbau einer echten Community, in der sich die Teilnehmer gegenseitig beim Lernen und später im Geschäftsleben unterstützen können.Expertise aus der Praxis: Drei Millionen Euro Umsatz in zweieinhalb JahrenMarcel Scholz legt großen Wert darauf, dass er den Weg, auf dem er seine Teilnehmer begleitet, auch wirklich selbst gegangen ist. Er begann 2017 mit einer nebenberuflichen Tätigkeit im Vertrieb und etablierte sich schon bald im Verkauf hochpreisiger Dienstleistungen für Experten, Berater, Coaches und Agenturen. Seine Ergebnisse zeigen, dass sich für fähige Vertriebler in diesem Bereich außerordentlich gute Chancen eröffnen: Mit einer Abschlussquote von über 70 Prozent schaffte er in zweieinhalb Jahren ein Auftragsvolumen von mehr als drei Millionen Euro.Seine Leidenschaft dafür, sein Wissen weiterzugeben, entdeckte er, während er als Vertriebsleiter und Sales-Manager für zwei renommierte Unternehmen tätig war und nicht nur für die Vertriebsstrategien, sondern auch für Teamaufbau und Mitarbeiterschulung Verantwortung trug. Weil ein solides Coaching-Programm für ihn praxisorientiertes Wissen vermittelt, führt er übrigens bis heute regelmäßig Verkaufsgespräche und kann seine Ausbildung auf diese Weise beständig um aktuelle Erfahrungen erweitern.Sie möchten endlich finanziellen Spielraum gewinnen und mit einem zweiten finanziellen Standbein langfristig für sich mehr Freiheit und Sicherheit schaffen? 