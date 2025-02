Schörfling am Attersee (ots) -Die Handwerksbranche hat in Sachen Digitalisierung immer noch großen Nachholbedarf. Aus diesem Grund hat sich Josef Zauner mit seiner digitalen Unternehmensberatung Digital Blocks darauf spezialisiert, Handwerksbetriebe fit für die Zukunft zu machen. Wie Geschäftsführer im Handwerk die Kontrolle zurückgewinnen, erfahren Sie hier.Die meisten Geschäftsführer im Handwerk kämpfen tagtäglich mit denselben Problemen, die ihnen nicht nur eine Menge Zeit rauben, sondern auch ihr Arbeitspensum in die Höhe treiben. Die große Verantwortung und der ständige Druck lasten schwer auf ihren Schultern. So ist es keine Seltenheit, dass viele Geschäftsführer bis zu 80 Stunden pro Woche arbeiten. Als Dreh- und Angelpunkt für alle Unternehmensangelegenheiten sind sie zudem die erste Person, an die alle Probleme herangetragen werden. Sobald sie morgens im Betrieb eintreffen, warten ihre Mitarbeiter bereits darauf, dass sie Entscheidungen treffen oder Probleme lösen. So befinden sie sich ständig in einer Art "Brandlöschmodus" - ein Zustand, der nicht mehr nur auf Ausnahmesituationen beschränkt bleibt, sondern längst zur Normalität geworden ist. "Das Problem: Wenn diese Umstände nicht angegangen werden, riskieren Geschäftsführer nicht nur den Fortbestand ihres Unternehmens, sondern auch ihre physische und psychische Gesundheit", erklärt Josef Zauner, Geschäftsführer von Digital Blocks."Entsprechend wichtig ist es, dass sie lernen, wie man die Chancen und Potenziale der heutigen Zeit nutzt, um nicht im Alltagstrott gefangen zu bleiben", ergänzt er. "Die Lösung liegt in der Digitalisierung - eine Herausforderung, die Handwerksunternehmen besser früher als später angehen sollten." Genau dabei unterstützt Josef Zauner gemeinsam mit seinem Team von Digital Blocks Unternehmen aus den Bereichen Handwerk, Gewerbe und Produktion. Zusätzlich helfen sie ihren Kunden dabei, über die sozialen Medien qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen. Mit seiner umfassenden Expertise im Bereich Digitalisierung und Unternehmensführung begleitet Josef Zauner sie auf dem Weg zur Prozessautomatisierung - und ermöglicht es Geschäftsführern so, sich wieder stärker auf strategische Aufgaben zu konzentrieren. Ziel ist es, Unternehmer kontinuierlich in allen Aspekten der Betriebsführung zu unterstützen, um einen ganzheitlichen Ansatz in der Unternehmensberatung zu gewährleisten. Dies führt zu einer gesteigerten Effizienz, eingesparten Ressourcen und einer sicheren Positionierung für die Zukunft.Wege zu weniger Stress und mehr Freiheit"Für viele Geschäftsführer im Handwerk bleibt durch die täglichen Belastungen kaum Raum für ein Privatleben", sagt Josef Zauner. "Ihr Fokus liegt fast ausschließlich auf ihrem Unternehmen, in dem sie sich ständig um akute Probleme kümmern." Genau hier setzt das Team von Digital Blocks an: In einem spezialisierten Geschäftsführer-Training lernen Unternehmer, aus dem Hamsterrad auszubrechen, das sie an ihren Betrieb fesselt.Ziel des Trainings ist es, Geschäftsführern praktikable Werkzeuge an die Hand zu geben, die ihren Alltag langfristig erleichtern. Dabei konzentriert sich das Training auf drei wesentliche Ansätze: Zum einen versetzt es Unternehmer durch gezielte Maßnahmen und strukturelle Optimierungen dazu in die Lage, ihre Zeit effizienter nutzen zu können, zum anderen geht es darum, durch klare Prozesse Stress zu reduzieren. Diese Kombination aus Zeitersparnis und Stressreduktion sorgt letztlich für eine deutlich gesteigerte Lebensqualität.Ganzheitlicher Erfolg im Handwerk: Digital Blocks setzt auf langfristige Zusammenarbeit für nachhaltige VeränderungenStatt auf schnelle Lösungen, die nur vorübergehend Verbesserung versprechen, setzen die Experten von Digital Blocks auf eine langfristige Zusammenarbeit mit ihren Kunden. Dieser ganzheitliche Prozess umfasst insgesamt vier Schritte: Zunächst wird die Position des Geschäftsführers im Markt gestärkt, um sein Selbstverständnis als Experte zu festigen. Danach folgt die Optimierung des Recruitings, um den Betrieb attraktiv für qualifizierte Fachkräfte zu machen. Im dritten Schritt werden Arbeitsprozesse analysiert und automatisiert, um Ressourcen zu sparen. Abschließend wird das Marketing modernisiert, um nicht nur die Sichtbarkeit des Unternehmens zu steigern, sondern gleichzeitig auch ein zeitgemäßeres Bild des Handwerks zu vermitteln."Es ist an der Zeit, dass wir uns als Gesellschaft aktiv für den Erhalt und die Stärkung des Handwerks einsetzen", sagt Josef Zauner. "Mit unserem Angebot zielen wir nicht darauf ab, lediglich einzelne Aspekte zu verbessern, sondern vielmehr darauf, ein ganzheitliches Konzept zu entwickeln, das den Geschäftsführer in seiner gesamten Rolle unterstützt. Ziel ist es, ihn aus der ständigen Überlastung herauszuführen und ihm eine höhere Lebensqualität zu ermöglichen."Sie wollen als Geschäftsführer eines Handwerksbetriebs endlich aus dem Hamsterrad ständiger Probleme ausbrechen, um nicht nur Ihren Betrieb effizienter zu gestalten, sondern auch Ihre Lebensqualität zurückzugewinnen? Sie wollen als Geschäftsführer eines Handwerksbetriebs endlich aus dem Hamsterrad ständiger Probleme ausbrechen, um nicht nur Ihren Betrieb effizienter zu gestalten, sondern auch Ihre Lebensqualität zurückzugewinnen? Dann melden Sie sich jetzt bei Josef Zauner von Digital Blocks und vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch!