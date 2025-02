FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.02.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2880 (3000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES ENTAIN PRICE TARGET TO 1035 (1010) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 19000 (18000) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2600 (2800) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 460 (480) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 2300 (2200) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 730 (660) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 529 (452) PENCE - 'SELL' - CITIGROUP RAISES FRESNILLO PRICE TARGET TO 950 (850) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES HSBC PRICE TARGET TO 960 (890) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 61 (56) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 580 (535) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 1170 (950) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN STARTS SILENCE THERAPEUTICS WITH 'SELL' - PRICE TARGET 6 USD - PEEL HUNT RAISES FEVERTREE DRINKS TO 'HOLD' (REDUCE) - PRICE TARGET 725 (650) PENCEdpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob