München (ots) -Die Tunnel auf deutschen Autobahnen gehören zu den sichersten weltweit, doch im Falle von Stau, Unfall oder Brand gibt es bei vielen Autofahrerinnen und Autofahrern Unsicherheiten. Der ADAC klärt auf, wie man sich in solchen Ausnahmesituationen verhält, um die eigene Sicherheit und die der anderen Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.Wichtig für Autofahrer sind folgende grundlegende Regeln im Tunnel:- Immer das Abblendlicht einschalten.- Das Radio anstellen und den Verkehrsfunk einschalten.- Die zulässige Höchstgeschwindigkeit einhalten und ausreichend Abstand zum Vordermann halten.- Auf Ampeln und Verkehrszeichen achten.- Die Lage von Notausgängen und Notrufstationen im Tunnel kennen.- Wenden im Tunnel verboten.Was tun bei Stau im Tunnel?Bei einem Stau im Tunnel gilt,, den Warnblinker einzuschalten, eine Rettungsgasse zu bilden, ausreichend Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug zu halten und den Motor bei längerem Stillstand auszuschalten. Es ist wichtig, im Fahrzeug zu bleiben. Um eine hohe Schadstoffkonzentration zu vermeiden, sollten Fenster geschlossen und die Lüftung auf Umluft gestellt werden, bis die Tunnellüftung automatisch einsetzt.Verhalten bei einem Unfall im TunnelIm Falle eines Unfalls im Tunnel sollten Autofahrer sofort den Warnblinker einschalten. Bei geringfügigen Schäden sollten Autofahrer wenn möglich aus dem Tunnel hinausfahren. Andernfalls sollte das Fahrzeug in einer Pannenbucht oder am rechten Fahrbahnrand abgestellt und der Motor ausgeschaltet werden. Der Zündschlüssel sollte stecken bleiben. Beim Aussteigen eine Warnweste anziehen, die Unfallstelle mit einem Warndreieck absichern und den Notruf über die Notrufstation absetzen. Wichtig: Um die genaue Position zu übermitteln, sollte das Notruftelefon im Tunnel genutzt werden, nicht das Handy.Richtiges Verhalten bei FeuerWenn im Tunnel ein Brand ausbricht, muss schnell und umsichtig zu gehandelt werden. Kommt Rauch aus dem eigenen Fahrzeug, sofort den Warnblinker anschalten. Wenn möglich, muss das Fahrzeug schnellstmöglich aus dem Tunnel herausgefahren werden. Ansonsten sollte der Wagen in einer Pannenbucht oder nah am rechten Fahrbahnrand abgestellt und der Motor ausgeschaltet werden, der Zündschlüssel sollte stecken bleiben. Danach das Fahrzeug umgehend verlassen und den Feueralarm an der Notrufstation auslösen. Brennt ein anderes Fahrzeug und blockiert dabei die Fahrbahn, muss ein sicherer Abstand eingehalten und der Warnblinker eingeschaltet werden. Auch hier gilt es, den Motor abzuschalten, den Schlüssel stecken zu lassen und das Fahrzeug zügig zu verlassen. Ein Feuer sollte nur dann selbst gelöscht werden, wenn man sich dabei selbst nicht gefährdet. Sollte dies nicht möglich sein, muss der Tunnel schnellstmöglich über die nächstgelegenen Notausgänge verlassen werden.Angst im Tunnel - Was tun?Fahrangst oder Unwohlsein während der Tunnelfahrt sind weit verbreitet und oft schon mit tiefem, bewusstem Atmen zu lindern. Wer jedoch unter stärkeren Symptomen wie Panikattacken leidet, sollte ärztliche Hilfe suchen und längere Tunnelstrecken meiden. Der ADAC bietet auf seiner Homepage ausführliche Informationen und Tipps für Betroffene an, um eine sichere Fahrt zu gewährleisten. Wer seine Route mit ADAC Maps plant, kann mit der Funktion "Tunnel vermeiden" so planen, dass Tunnelstrecken umgangen werden. Diese Option führt jedoch meist zu einer längeren Fahrzeit.Der ADAC empfiehlt allen Verkehrsteilnehmern, sich gut vorzubereiten und in Tunneln stets aufmerksam zu bleiben, um die Sicherheit aller zu gewährleisten. Unter "mehrAchtung" informiert eine Kampagne über die Sicherheit im Tunnel.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/5968476