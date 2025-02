Es kommt Bewegung rein bei BP: Kurz nach der Meldung über den Einstieg von Paul Singers Investmentfonds Elliott, gab es heute die Bekanntgabe der Quartalszahlen und noch mehr. So betonte CEO Murray Auchincloss: "Wir planen jetzt eine grundlegende Neuausrichtung unserer Strategie und wollen die Verbesserung unserer Leistung vorantreiben."Steigende Finanzmittelzuflüsse und Rendite sollen so in den Vordergrund gerückt werden. Die Aussagen kommen nur wenige Tage, nachdem bekannt geworden war, dass der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...