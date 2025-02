NEW YORK (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Dienstag etwas zugelegt. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung stieg auf der Handelsplattform Bitstamp auf 98.000 US-Dollar. Im frühen Handel hatte sie noch bei rund 97.500 Dollar notiert.

Die Reaktionen auf die Zollbeschlüsse von US-Präsident Donald Trump hielten sich auch beim Bitcoin in Grenzen. Trump hat Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte in die Vereinigten Staaten auf den Weg gebracht. Der Republikaner unterzeichnete dazu zwei Anordnungen im Weißen Haus und sagte, die Zölle sollten ausnahmslos für Einfuhren aus allen Staaten gelten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat daraufhin Gegenmaßnahmen angekündigt. "Die Märkte scheinen gegenüber beunruhigenden Trump-Schlagzeilen allmählich abzustumpfen", kommentierte Christoph Rieger, Volkswirt bei der Commerzbank.

Der Bitcoin war am Freitag nach der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichtes kurzzeitig über 100.000 Dollar gestiegen. Seither bewegt er sich unter dieser Marke.

Im Januar war der Bitcoin zur Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Trump noch bis auf einen Rekord von gut 109.000 Dollar gestiegen. Seither warten die Bitcoin-Anhänger auf die Umsetzung seiner Wahlversprechen. Trump hatte eine lockere Regulierung und den möglichen Aufbau einer staatlichen Bitcoin-Reserve versprochen./jsl/jkr/jha/