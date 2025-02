Nürnberg (ots) -Die BIOFACH 2025 steht vor der Tür, und NORMA hat allen Grund zur Freude: Denn auf der Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel werden erneut zahlreiche Auszeichnungen für die konsequente Bio-Strategie des Lebensmittel-Discounters erwartet. In diesem Jahr sollen insgesamt 187 Gold-, 22 Silber- und 3 Bronzemedaillen vom Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V. (DLG) an NORMA übergeben werden. Die Messe findet vom 11. bis 14. Februar 2025 in Nürnberg statt und wird auch diesmal wieder Neuigkeiten, Spitzenqualität und besondere Highlights rund um das Thema "Bio" in den Mittelpunkt rücken. Mit dem Medaillensegen könnte es der Lebensmittel-Händler NORMA bereits zum 16. Mal in Folge an die Spitze des Gesamtrankings schaffen und kann sich dann auch 2025 als Bio-Gesamtsieger bezeichnen.Bio für alle: NORMA in der VorreiterrolleSeit 2006 bietet NORMA mit BIO SONNE ihren Kundinnen und Kunden eine breite Auswahl an Bio-Produkten, die nicht nur mit Qualität, sondern auch mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis punkten. Besonders die Eigenmarke beweist, wie erfolgreich der Lebensmittel-Händler die Bio-Strategie in die Regale und damit in den Alltag seiner Kundschaft bringt. Mit kontinuierlicher Innovation und steigender Vielfalt unterstreicht der Discounter so die Führungsrolle im Bio-Discount konsequent und bekommt das auch regelmäßig von unabhängigen Expertinnen und Experten bestätigt: Kein anderer Händler wurde in den vergangenen 15 Jahren so oft und so umfangreich für seine Bio-Produkte ausgezeichnet. NORMA wäre nach der erneuten Top-Auszeichnung auf der BIOFACH 2025 erneut der unangefochtene Bio-Gesamtsieger und will auch in den kommenden Jahren dieser Vorreiterrolle gerecht werden.GREEN BRAND für BIO SONNEDoch damit nicht genug: Parallel zur DLG-Urkunde soll im Rahmen der BIOFACH auch die Rezertifizierung von BIO SONNE als GREEN BRAND für Deutschland und Österreich überreicht werden. Mit dem Siegel wird ein weiteres Mal von unabhängiger Stelle deutlich gemacht, dass Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein bei NORMA einen hohen Stellenwert haben und im Unternehmen aktiv gelebt werden.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5968649